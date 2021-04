WTA - Bogota : Osorio Serrano a brisé les rêves de finale de Tan

Après la première demi-finale, il n’y aura pas de première finale pour Harmony Tan. Invitée dans le dernier carré d’un tournoi WTA pour la première fois, la Française n’a pas été au rendez-vous lors de son duel face à Marial Camila Osorio Serrano. Malgré une grande combativité et après sept égalités, la 190eme mondiale a cédé son service d’entrée. Un jeu accroché qui était le début d’une série de cinq remportés consécutivement par la Colombienne mais, au moment de servir pour le set, la 180eme mondiale a vacillé et Harmony Tan en a profité pour réduire l’écart. Néanmoins, son adversaire s’est réveillée pour prendre l’ascendant dans cette demi-finale. Ce qui s’est confirmé dès l’entame du deuxième set avec le break précoce signée Maria Camila Osorio Serrano. Toutefois, la Tricolore a su se rebeller pour revenir à deux jeux partout. C’est alors que la Colombienne a haussé le ton, aligné quatre jeux consécutifs et conclure sur un jeu blanc (6-1, 6-2 en 1h26’).

Zidansek renoue avec la finale

Pour le titre, son adversaire sera la Slovène Tamara Zidansek, tête de série numéro 5. Un peu moins de deux ans après sa première finale sur le circuit principal, à Nuremberg, la 93eme mondiale est venue à bout de la Bulgare Viktoriya Tomova en deux manches. Le premier set a été marqué par deux séquences d’échanges de breaks qui ont tourné en faveur de la Slovène qui, après avoir manqué deux premières balles de set sur la mise en jeu de son adversaire, a trouvé la solution sur son propre service. La réponse de la 146eme mondiale a été immédiate avec deux breaks et trois jeux remportés consécutivement dès l’entame du deuxième set. Mais, menée quatre jeux à un après deux breaks consécutifs, Tamara Zidansek a su revenir à hauteur avant de sceller le sort du match sur la mise en jeu de son adversaire (6-3, 7-5 en 1h30’).



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 200 044 €)

Tenante du titre (en 2019) : Amanda Anisimova (USA)



Finale

Osorio Serrano (COL, WC) - Zidansek (SLO, n°5)



Demi-finales

Osorio Serrano (COL, WC) bat Tan (FRA, Q) : 6-1, 6-2

Zidansek (SLO, n°5) bat Tomova (BUL) : 6-3, 7-5



Quarts de finale

Osorio Serrano (COL, WC) bat Voegele (SUI) : 6-3, 7-5

Tan (FRA, Q) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-1, 6-4

Tomova (BUL) bat Parrizas Diaz (ESP, Q) : 5-7, 6-2, 6-4

Zidansek (SLO, n°5) bat Errani (ITA) : 6-3, 6-4



Huitièmes de finale

Voegele (SUI) bat S.Zheng (CHN, n°1) : 6-4, 6-1

Osorio Serrano (COL, WC) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-3, 6-3

Tan (FRA, Q) bat Seguel (CHI, Q) : 6-4, 7-6 (3)

Arruabarrena (ESP, Q) bat Paolini (ITA, n°6) : 2-6, 6-4, 6-2



Tomova (BUL) bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-3, 6-3

Parrizas Diaz (ESP, Q) bat Rus (PBS, n°3) : 7-6 (4), 2-6, 6-1

Zidansek (SLO, n°5) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 6-3

Errani (ITA) bat Bolsova (ESP) : 6-4, 6-4