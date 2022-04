WTA - Bogota : Le grand huit d'Osorio Serrano

Maria Camilia Osorio Serrano a un boulevard devant elle pour réussir le doublé à Bogota, et elle compte bien saisir sa chance à fond. La Colombienne, 33eme mondiale et tenante du titre, est la seule tête de série présente en quarts de finale, et elle verra le dernier carré, après sa huitième victoire de suite dans la capitale de son pays. Ce vendredi, elle a dominé en deux sets la Russe Elina Avanesyan (170eme) sur le score de 6-1, 6-4 en 1h31. Osorio Serrano a notamment profité des cinq doubles-fautes de son adversaire, et l'a breakée à quatre reprises : à 1-0 et 4-1 dans le premier set et à 1-3 (elle venait se faire breaker) et 4-4 dans le deuxième. Prochaine adversaire : la qualifiée brésilienne Laura Pigossi, 167eme mondiale.



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 216 747€)

Tenante du titre : Maria Camilia Osorio Serrano (COL)



Quarts de finale

Osorio Serrano (COL, n°1) bat Avanesyan (RUS) : 6-1, 6-4

Pigossi (BRE, Q) bat Yastremska (UKR) : 6-2, 4-6, 7-6 (3)

Maria (ALL, Q) bat Bjorklund (SUE) : 6-1, 6-4

Bara (ROU) - Rakhimova (RUS)



Huitièmes de finale

Osorio Serrano (COL, n°1) bat Oz (TUR, Q) : 6-3, 7-6 (4)

Avanesyan (RUS) bat Stefanini (ITA) : 6-2, 6-2

Yastremska (UKR) bat Errani (ITA) : 6-3, 7-6 (3)

Pigossi (BRE, Q) bat Gorgodze (GEO) : 6-3, 6-2



Bjorklund (SUE) bat Lizarazo (COL, WC) : 6-1, 6-4

Maria (ALL, Q) bat Peterson (SUE, n°3) : 6-1, 6-4

Bara (ROU) bat Lamens (PBS, Q) : 6-0, 0-6, 6-4

Rakhimova (RUS) bat Haddad Maia (BRE, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4



1er tour

Osorio Serrano (COL, n°1) bat In-Albon (SUI) : 7-6 (4), 2-6, 2-2 abandon

Oz (TUR, Q) bat Seguel (CHI, Q) : 6-2, 7-5

Stefanini (ITA) bat Papamichail (GRE) : 6-3, 6-4

Avanesyan (RUS) bat Dart (GBR, n°8) : 6-1, 6-2



Yastremska (UKR) bat Udvardy (HUN, n°4) : 7-5, 6-1

Errani (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-0, 6-3

Gorgodze (GEO) bat Monroy (COL, WC) : 6-0, 6-3

Pigossi (BRE, Q) bat Tan (FRA, n°5) : 6-4, 6-3



Lizarazo (COL, WC) bat Schmiedlova (SLQ, n°6) : 4-6, 7-6 (1), 6-2

Bjorklund (SUE) bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-3

Maria (ALL, Q) bat Carle (ARG, Q) : 6-1, 6-2

Peterson (SUE, n°3) bat Herazo Gonzalez (COL, WC) : 6-4, 6-3



Lamens (PBS, Q) bat Sharma (AUS, n°7) : 6-4, 1-6, 6-4

Bara (ROU) bat Ormaechea (ARG) : 6-3, 7-5

Rakhimova (RUS) bat Krunic (SER) : 6-2, 3-6, 7-5

Haddad Maia (BRE, n°2) bat Jani (HUN) : 6-4, 4-6, 7-5