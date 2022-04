WTA - Bogota : Double peine pour Tan

Double peine pour Harmony Tan à Bogota. Demi-finaliste la saison dernière sur la terre battue du tournoi colombien, où elle avait buté sur la Colombienne Osorio Serrano, la Parisienne rêvait de réaliser un parcours semblable pour son retour en Colombie, avec l'espoir cette fois d'aller jusqu'en finale. Il le fallait d'autant plus que si la jeune joueuse française de 24 ans figure aujourd'hui parmi les cent meilleures mondiales, elle le doit essentiellement à son magnifique parcours d'avril dernier dans la capitale colombienne. Malheureusement pour Tan, ses retrouvailles avec cette épreuve qui l'avait vu signer la saison dernière l'une des plus belles performances de sa jeune carrière se sont avéré très brutales.

Très mauvaise opération au classement pour Tan

Opposée à Laura Pigossi, jeune inconnue brésilienne de 27 ans classée au 212eme rang mondial et issue des qualifications, notre seule représentante en lice cette semaine à Bogota est tombée de très haut, ce lundi dès le premier tour. Incapable de bousculer cette joueuse qui figurait pourtant nettement dans ses cordes, la 90eme au classement s'est fait cueillir en deux sets secs (6-4, 6-3) par la Brésilienne, qui sera opposée au deuxième tour à Monroy ou Gorgodze. Mais Tan va de surcroît perdre les 129 points que lui avait rapportés sa demi-finale de l'an passée et donc chuter de nouveau au-delà du Top 100.



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 216 747€)

Tenante du titre : Maria Camilia Osorio Serrano (COL)



1er tour

Osorio Serrano (COL, n°1) - In-Albon (SUI)

Oz (TUR, Q) - Seguel (CHI, Q)

Stefanini (ITA) bat Papamichail (GRE) : 6-3, 6-4

Avanesyan (RUS) - Dart (GBR, n°8)



Udvardy (HUN, n°4) - Yastremska (UKR)

Voegele (SUI) - Errani (ITA)

Monroy (COL, WC) - Gorgodze (GEO)

Pigossi (BRE, Q) bat Tan (FRA, n°5) : 6-4, 6-3



Schmiedlova (SLQ, n°6) - Lizarazo (COL, WC)

Bjorklund (SUE) bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-3

Maria (ALL, Q) bat Carle (ARG, Q) : 6-1, 6-2

Herazo Gonzalez (COL, WC) - Peterson (SUE, n°3)



Sharma (AUS, n°7) - Lamens (PBS, Q)

Ormaechea (ARG) - Bara (ROU)

Krunic (SER) - Rakhimova (RUS)

Jani (HUN) - Haddad Maia (BRE, n°2)