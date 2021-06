Après Marie Bouzkova et Donna Vekic lundi, une autre tête de série a rallié le deuxième tour du tournoi de Birmingham mardi : Shuai Zhang, la n°6, finaliste du tournoi de Nottingham dimanche. La Chinoise, 36eme mondiale, s'est défaite de la 152eme, Vitalia Diatchenko, en s'imposant 6-2, 7-5 en 1h20 dans un match marqué par onze breaks, où elle a réussi le break décisif à 5-5 dans le deuxième set avant de conclure facilement sur sa mise en jeu. Elle affrontera Heather Watson au tour suivant.

Mertens plie après trois tie-breaks

En revanche, le tournoi est déjà terminé pour la tête de série n°1, Elise Mertens, qui s'est inclinée après trois tie-breaks et 3h12 de jeu contre l'Australienne Ajla Tomljanovic. La Belge a pourtant servi 14 aces, mais elle a également commis 12 doubles-fautes et s'est fait breaker quatre fois. Elle pourra avoir des regrets car elle a eu une balle de set à 5-4 dans le premier set, avant de le perdre au tie-break (7-5). Dans le deuxième, elle a encore manqué trois balles de set à 5-4 et 6-5 mais a fini par remporter la manche au jeu décisif (7-5). Enfin, dans le dernier set, aucune joueuse ne s'est procurée de balle de break, et l'Australienne l'a finalement emporté 7-4 au tie-break. Quel combat !



BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 194 268€)

Tenante du titre (2019) : Ashleigh Barty (AUS)



1er tour

Tomljanovic (AUS) bat Mertens (BEL, n°1) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4)

Vandeweghe (USA, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-6 (1)

Garcia (FRA) bat Dart (GBR, WC) : 7-5, 4-6, 6-4

Bouzkova (RTC, n°8) bat Hsieh (TPE) : 3-6, 6-1, 6-2



Kasatkina (RUS, n°4) - Hercog (SLO)

Brengle (USA) - Kostyuk (UKR)

Martincova (RTC, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Davis (USA) - Ostapenko (LET, n°5)



Zhang (CHN, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Watson (GBR) bat Golubic (SUI) : 3-6, 6-2, 6-2

Giorgi (ITA) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-3, 6-0

Vekic (CRO, n°3) bat Jones (GBR, WC) : 6-1, 6-3



Ferro (FRA, n°7) - Mladenovic (FRA)

Stojanovic (SER) - Potapova (RUS)

Fernandez (CAN) bat Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-3

McNally (USA) - Jabeur (TUN, n°2)