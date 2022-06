WTA - Birmingham : Yastremska s'offre Ostapenko

Feeling the love in Birmingham 🫶



Giorgi a eu le dernier mot

Surprise sur le gazon de Birmingham ! Tête de série n°1 du tournoi anglais, Jelena Ostapenko a disparu dès les huitièmes de finale. La Lettone, 16eme mondiale, a été éliminée par la 79eme, Dayana Yastremska, qui l'a emporté 3-6, 7-5, 7-5 après 2h15 de jeu. Même si elle a alterné le bon (14 aces) et le moins bon (9 doubles-fautes, 4 breaks concédés) au service, l'Ukrainienne a eu le dernier mot dans cette rencontre. Les deux joueuses ont facilement remporté leur mise en jeu dans le premier set, sauf entre 1-0 et 3-1, où Ostapenko a breaké deux fois, ce qui lui a permis d'empocher la manche un peu plus tard.Le troisième set a été plus riche en rebondissements, avec Ostapenko qui a mené 3-1, puis 4-3, mais Yastremska a débreaké deux fois, et une fois de plus, à 6-5, elle a pris le service adverse pour arracher son billet pour les quarts. Un quart de finale où elle défiera la tête de série n°8, Shuai Zhang, qui a disposé d'Elena Gabriela Ruse, classée un rang derrière elle (54eme contre 55eme) en trois sets et 1h59 de jeu : 6-2, 2-6, 7-5 dans un match à 12 breaks. La Roumaine a notamment terminé la rencontre avec 12 aces et 17 doubles-fautes, et a perdu ce match alors qu'elle menait 3-1 dans la dernière manche.La tête de série n°3, Camila Giorgi, sera également au rendez-vous des quarts. L'Italienne a remporté un combat de 2h25 contre Lauren Davis, sur le score de 3-6, 7-5, 6-2, dans un match à 21 doubles-fautes (9 pour l'Américaine, 12 pour l'Italienne) et 9 breaks.