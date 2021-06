WTA - Birmingham : Tous les quarts de finale reportés à samedi

BIRMINGHAM (Grande-Bretagne, WTA 250, gazon, 194 268€)

Tenante du titre (2019) : Ashleigh Barty (AUS)



Quarts de finales

Vandeweghe (USA, Q) - Bouzkova (RTC, n°8)

Kasatkina (RUS, n°4) - Martincova (RTC, Q)

Watson (GBR) - Vekic (CRO, n°3)

Potapova (RUS) - Jabeur (TUN, n°2)



2eme tour

Vandeweghe (USA, Q) bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-4, 6-3

Bouzkova (RTC, n°8) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-0

Kasatkina (RUS, n°4) bat Kostyuk (UKR) : 6-2, 7-5

Martincova (RTC, Q) bat Ostapenko (LET, n°5) : 7-6 (4), 4-6, 6-2



Watson (GBR) bat Zhang (CHN, n°6) : 5-2 abandon

Vekic (CRO, n°3) bat Giorgi (ITA) : 2-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 6-3, 6-3

Jabeur (TUN, n°2) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 7-6 (3)



1er tour

Tomljanovic (AUS) bat Mertens (BEL, n°1) : 7-6 (5), 6-7 (5), 7-6 (4)

Vandeweghe (USA, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-4, 7-6 (1)

Garcia (FRA) bat Dart (GBR, WC) : 7-5, 4-6, 6-4

Bouzkova (RTC, n°8) bat Hsieh (TPE) : 3-6, 6-1, 6-2



Kasatkina (RUS, n°4) bat Hercog (SLO) : 4-6, 6-3, 6-3

Kostyuk (UKR) bat Brengle (USA) : 4-6, 7-5, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Ostapenko (LET, n°5) bat Davis (USA) : 6-4, 6-1



Zhang (CHN, n°6) bat Diatchenko (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Watson (GBR) bat Golubic (SUI) : 3-6, 6-2, 6-2

Giorgi (ITA) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-3, 6-0

Vekic (CRO, n°3) bat Jones (GBR, WC) : 6-1, 6-3



Mladenovic (FRA) bat Ferro (FRA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Potapova (RUS) bat Stojanovic (SER) : 5-7, 7-6 (8), 6-4

Fernandez (CAN) bat Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-3

Jabeur (TUN, n°2) bat McNally (USA) : 6-4, 6-2