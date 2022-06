WTA - Birmingham : Ostapenko tient son rang, pas Kvitova, Mertens et Riske

Boulter pour Garcia



Bia moves on in Birmingham ➡️



🇧🇷 Haddad Maia marches into the second round with a 7-6(4), 6-2 win over the No.5 seed Kvitova!#RothesayClassic pic.twitter.com/wBa75cl9rx

— wta (@WTA) June 14, 2022

Tête de série n°1 du tournoi de Birmingham, Jelena Ostapenko sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale. La Lettone, 16eme joueuse mondiale, a disposé de la qualifiée canadienne Rebecca Marino pour son entrée en lice, après 2h02 de jeu : 6-2, 5-7, 6-3. Dans ce match marqué par onze breaks, l'ancienne gagnante de Roland-Garros a assez facilement empoché le premier set en gagnant six jeux de suite,Mais elle n'a pas été assommée par ce coup dur et a remporté le troisième set en breakant dans le premier et le troisième jeu. Sorana Cirstea est l'autre tête de série du jour à être passée. La n°6 s'est défaite de Shelby Rogers sur le score de 6-3, 4-6, 6-1 en 1h56 dans un match à neuf breaks.En revanche, c'est déjà fini pour Elise Mertens, la tête de série n°4, qui a subi la loi de Caty McNally en trois sets et 2h35 de jeu : 3-6, 6-4, 7-5, dans un match à treize breaks. La double ancienne gagnante de Wimbledon, Petra Kvitova (n°5) a raté ses débuts sur gazon en s'inclinant d'entrée à Birmingham. Mais il faut dire que la Tchèque n'avait pas eu de chance au tirage en héritant de Beatriz Haddad Maia, classée un rang derrière elle (32eme contre 31eme), et qui vient de remporter le premier tournoi de sa carrière à Nottingham.Finaliste à Nottingham, Alison Riske (n°7) a quant à elle été battue d'entrée, par l'invitée britannique Katie Boulter, qui s'est imposée 6-4, 6-3 en 1h19 sans perdre son service et en breakant d'entrée de match et à 3-3 et 5-3 dans le deuxième set. C'est donc la 141eme mondiale qui affrontera Caroline Garcia (pour la première fois de sa carrière) en huitièmes de finale.