WTA - Birmingham : Haddad Maia s'offre Halep et rejoint Zhang en finale

La pluie avait bouleversé le programme. Normalement, ces demi-finales du tournoi WTA 250 de Birmingham en Grande-Bretagne, sur gazon, auraient dû se jouer ce samedi, mais elles ont donc eu lieu ce dimanche. La Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 32eme joueuse mondiale, titrée la semaine dernière du côté de Nottingham, a enchaîné une neuvième victoire de rang. Pour cela, elle a disposé de la Roumaine Simona Halep, 20eme joueuse mondiale et tête de série n°2, en trois manches (6-3, 2-6, 6-4), et 2h16 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant la Brésilienne qui avait perdu son service d'entrée, avant de manquer de débreaker dans la foulée. Ce n'était que partie remise puisque sur le jeu de service suivant de son adversaire, elle est parvenue à ses fins.

Deux balles de match pour Haddad Maia

Et malgré un nouveau service perdu juste après, malgré deux premières balles sauvées, Beatriz Haddad Maia a su s'emparer des deux derniers services de sa concurrente, en s'y reprenant à deux fois, à chaque fois, les quatre derniers jeux en tout, pour remporter ce premier set (6-3). Dans la deuxième manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les cinq premiers jeux. A 3-2, la Roumaine a alors accéléré, pour remporter les trois derniers jeux blancs, dont les deux derniers services de son adversaire, pour égaliser à une manche partout (6-2). Enfin, dans la troisième et dernière manche, A 1-2, Simona Halep n'a pas réussi à remporter ses trois derniers services. Dans le même temps, elle a su prendre deux mises en jeu à sa concurrente. Mais à ce petit jeu-là, c'est bien la 32eme joueuse mondiale qui avait un avantage de plus. Ce qui lui a permis de conclure sur sa deuxième balle de match (6-4). En finale, elle affrontera la Chinoise Shuai Zhang, 54eme joueuse mondiale et tête de série n°8, qui a sorti la Roumaine Sorana-Mihaela Cirstea, 36eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en trois sets (4-6, 6-1, 7-6 (5)) et 2h13 de jeu.