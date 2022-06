WTA - Birmingham : Haddad Maia profite de l'abandon de Zhang et remporte un nouveau titre

Elle ne s'arrête plus ! Ce dimanche, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 32eme joueuse mondiale, a remporté le tournoi WTA 250 de Birmingham en Grande-Bretagne, sur gazon, après avoir profité de l'abandon, en finale, de la Chinoise Shuai Zhang, 54eme joueuse mondiale et tête de série n°8. Un abandon intervenu après seulement 37 petites minutes de jeu, alors que l'on jouait encore la première manche et que le score était de 5-4 en faveur de la Brésilienne. Pourtant, après une balle de break d'entrée, Beatriz Haddad Maia avait ensuite perdu son service, blanc, dans la foulée. Juste après, la 32eme joueuse mondiale s'y était reprise à trois fois avant d'effacer déjà son handicap. A 3-3, la mieux classée des deux avait ensuite de nouveau breaké son adversaire.

Deuxième titre pour Haddad Maia

Avant l'arrêt de cette rencontre, la Brésilienne aurait alors dû servir pour le gain de cette première manche. Mais il n'en sera donc rien. Cette campagne sur gazon continue à être parfaite pour Beatriz Haddad Maia, qui se retrouve désormais sur une série de dix victoires consécutives, mais surtout deux titres d'affilée, après celui de Birmingham la semaine dernière. Les deux premiers titres de sa carrière, elle qui est aujourd'hui âgée de 26 ans, pour sa troisième finale. Au classement WTA, la numéro une brésilienne poursuit sa progression et va connaître son meilleur classement, soit la 29eme place mondiale. De son côté, malgré cette sixième finale, Shuai Zhang, aujourd'hui âgée de 33 ans, devra patienter avant de remporter son quatrième titre sur le circuit. Malgré tout, la numéro une chinoise, ancienne 23eme mondiale, va revenir à la 41eme place mondiale, grâce à un bond de treize positions.