WTA - Berlin : Samsonova, sortie des qualifications, remporte son premier titre sur le circuit pour sa première finale !

From qualifying to the 🏆

🇷🇺 Liudmila Samsonova beats Bencic in Berlin to collect her first WTA title!#bett1open pic.twitter.com/tGnwv1aGYE



— wta (@WTA) June 20, 2021

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Finale

Demi-finales

Cornet (FRA)

Quarts de finale

Cornet (FRA)

2eme tour

Cornet (FRA)

1er tour

Cornet (FRA)

Incroyable Liudmila Samsonova !Passée par les qualifications sur le gazon allemand, la 106eme mondiale (elle grimpera au 62eme rang lundi) a poursuivi sa semaine phénoménale enalors qu'elle n'avait encore jamais disputé de finale à ce niveau. Depuis lundi dernier, Samsonova avait multiplié les exploits en éjectant tour à tour Vondrousova, Kudermetova mais surtout Madison Keys et Victoria Azarenka pour se hisser en finale pour la première fois de sa vie. Malgré un premier set perdu sèchement contre Bencic, la Russe n'a pas vacillé. Au contraire, elle s'est offert le luxe de corriger son adversaire dans les deux manches suivantes. Jusqu'au bout, elle aura créé la sensation.bat Bencic (SUI, n°5) : 1-6, 6-1, 6-3bat Azarenka (BIE, n°7) : 6-4, 6-3bat: 7-5, 6-4bat Keys (USA) : 7-6 (4), 2-6, 7-6 (0)bat Pegula (USA) : 6-2, 5-7, 6-4bat Muguruza (ESP, n°6) : 4-6, 6-3, 7-6 (5)bat Alexandrova (RUS) : 6-4, 4-6, 7-6 (4)bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 1-6, 7-5bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 6-3bat Ka.Pliskova (RTC, n°4) : 7-5, 6-2bat Kerber (ALL) : 6-3, 7-5bat Rybakina (KAZ) : 6-4, 6-3bat Andreescu (CAN, n°3) : 7-6 (2), 7-5bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-5- Byebat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2- Byebat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandonbat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1- Byebat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2- Bye