WTA - Berlin : Sakkari écrase Kasatkina et se hisse dans le dernier carré

Sakkari, trois mois plus tard

On n'arrête plus Sakkari ! Léolia Jeanjean et Daria Saville avaient compris les premières qu'il serait compliqué de barrer la route de Maria Sakkari, cette semaine sur le gazon de Berlin.La demi-finaliste du dernier Roland-Garros a fait pire encore en subissant contre une Sakkari visiblement très pressée d'en terminer (même si le match a paradoxalement duré plus de deux heures) l'une de ses plus lourdes défaites en carrière.La Grecque, qui n'avait plus enchaîné trois victoires depuis son magnifique parcours à Indian Wells du mois de mars dernier (défaite en finale contre Iga Swiatek), n'a en effet laissé que trois jeux (6-0, 6-3) à la 12eme au classement, emportée elle aussi, mais plus récemment, par la tornade polonaise alors qu'elle n'avait jamais été aussi près de disputer une première finale dans un tournoi du Grand Chelem.La Grecque, battue en quarts de finale Porte d'Auteuil le mois dernier par... Kasatkina.