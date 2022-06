WTA - Berlin : Sakkari débute idéalement face à Jeanjean

Après un Roland-Garros bien décevant (éliminée au 2eme tour), Maria Sakkari semble petit à petit retrouver ses marques sur gazon. Après son quart de finale la semaine dernière à Nottingham (défaite contre la future lauréate, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia), la Grecque a tranquillement passé le 1er tour ce mardi à Berlin. Sur l'herbe allemande, la tête de série numéro deux du tournoi n'ai laissé aucune chance à Léolia Jeanjean, l'une des belles surprises françaises du Grand Chelem parisien, et s'est imposée en deux sets (6-3, 6-2) et 1h24 de jeu. Sur le Steffi Graf Stadion, c'est grâce à deux breaks dans chaque manche, à 0-0 et 5-3 dans la première et à 3-2 et 5-2 dans la seconde, que la native d'Athènes a pris le meilleur sur son adversaire du jour. Jamais inquiétée sur ses mises en jeu (seulement dix points concédés, dont trois sur doubles fautes), la 6eme mondiale au classement WTA a globalement survolé cette rencontre pour son entrée en lice dans ce tournoi.

Jeanjean a rendez-vous avec les qualifs de Wimbledon

Au prochain tour, Sakkari a désormais rendez-vous avec l'Australienne Daria Saville, tombeuse lundi de la Suissesse Jil Teichmann (6-7, 7-5, 6-2). De son côté, Jeanjean s'arrête à nouveau au 1er tour, une semaine après sa défaite à ce même stade à S'-Hertogenbosch. Issue des qualifications à Berlin (victoires contre Natalija Stevanovic et Stefanie Voegele), la Française va désormais rejoindre l'Angleterre pour disputer les qualifications de Wimbledon, où la joueuse de 26 ans espère à nouveau s'illustrer en Grand Chelem. A noter également, la qualification de la tenante du titre, la Russe Liudmila Samsonova, qui a sorti au 1er tour la Slovène Tamara Zidansek en deux sets (7-5, 6-1) et 1h21 de jeu. Au prochain tour, elle pourrait retrouver la Biélorusse Aryna Sabalenka, finaliste à S'-Hertogenbosch la semaine passée, si la logique est respectée face à Veronika Kudermetova.