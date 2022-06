WTA - Berlin : Pliskova débute bien sa saison sur gazon

Kasatkina plus forte que Kalinina



Lending a helping hand 👐@DKasatkina quick to respond after Kalinina goes over on her ankle ❤️‍🩹#bett1open pic.twitter.com/dU68qGEN1W

— wta (@WTA) June 13, 2022

Éliminée dès le deuxième tour de Roland-Garros par Léolia Jeanjean, Karolina Pliskova débutait sa saison sur gazon ce lundi à Berlin, où elle est tête de série n°4. La joueuse tchèque apprécie cette surface, puisqu'elle avait disputé la finale de Wimbledon l'an passé, et s'était inclinée contre Ashleigh Barty. Opposée à la n°41 mondiale Kaia Kanepi, la n°7 s'est imposée en trois sets et 1h46 après un scénario peu banal. Elle a en effet perdu le premier set au tie-break, avant d'infliger un 6-0, 6-0 à l'Estonienne !Elle a dû sauver sept balles de break dans la première manche (dont 4 à 3-3), alors que son adversaire a remporté tous ses jeux de service sans problème, et donc s'est joué joué au tie-break. Un jeu décisif où Kanepi a été menée 5-4 mais l'a finalement emporté 7-5. Et soudain, le trou noir ! L'Estonienne n'a plus marqué un jeu, concédant trois breaks en cinq occasions dans le deuxième set, et trois breaks en trois occasions dans le dernier. Pliskova a conclu sur un jeu blanc cette rencontre qu'elle ne pensait sans doute pas si facile à la fin de la première manche, et la voici donc au deuxième tour, contre Siniakova ou Andreescu.Une autre tête de série a franchi le premier tour, en la personne de Daria Kasatkina (n°6) face à Anhelina Kalinina. Dans un match forcément spécial, entre une Russe et une Ukrainienne (mais l'ambiance était bonne, Kasatkina apportant notamment de la glace à Kalinina lorsqu'elle s'est tordu la cheville au début du deuxième set), la mieux classée des deux l'a emporté 5-7, 6-3, 6-1 en 2h16.puis en conservant son avance jusqu'à la fin. Dans le troisième, Kalinina a tenu jusqu'à 1-1, mais a ensuite complètement craqué, encaissant cinq jeu de suite. Kasatkina affrontera Zanevska ou Alexandrova au tour suivant.