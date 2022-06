WTA - Berlin : Les résultats et le tableau

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 611 210€)

Tenante du titre : Liudmila Samsonova (RUS)



Jabeur (TUN, n°1) - Muchova (RTC)

Q.Zheng (CHN) - Parks (USA, Q)

Gasanova (RUS, Q) - Sasnovich (BIE)

Petkovic (ALL) - Muguruza (ESP, n°5)



Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Kanepi (EST)

Siniakova (RTC) - Andreescu (CAN)

Korpatsch (ALL, Q) - X.Wang (CHN, Q)

Li (USA) - Gauff (USA, n°7)



Bencic (SUI, n°8) - Niemeier (ALL, WC)

Kalinskaya (RUS, WC) - Cornet (FRA)

Zidansek (SLO) - Samsonova (RUS)

Kudermetova (RUS) - Sabalenka (BIE, n°3)



Kasatkina (RUS, n°6) bat Kalinina (UKR) : 5-7, 6-3, 6-1

Zanevska (BEL) - Alexandrova (RUS)

Saville (AUS, Q) bat Teichmann (SUI) : 6-7 (2), 7-5, 6-2

Jeanjean (FRA, Q) - Sakkari (GRE, n°2)