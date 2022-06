WTA - Berlin : Ka. Pliskova et Kasatkina s'en sortent en trois sets

Si la rencontre du 1er tour entre Ann Li et Cori Gauff n'est pas encore terminée, Karolina Pliskova et Daria Kasatkina sont elles déjà en quarts de finale à Berlin. En effet, ce mercredi, la Tchèque est venue à bout de Bianca Andreescu en trois sets (6-4, 2-6, 7-6) et 2h13 de jeu et enchaîne sur le gazon allemand. Après une entrée en lice déjà disputée face à l'Estonienne Kaia Kanepi (6-7, 6-0, 6-0), la numéro 7 mondiale a encore dû livrer une belle bataille pour s'en sortir face à la jeune Canadienne. Dans la première manche, la native de Louny a fait la différence en prenant le service de son adversaire au meilleur des moments, à 5-4, pour ainsi prendre les commandes de la rencontre. Derrière, la 69eme mondiale a réagi avec la manière et est revenue sans trembler à un set partout, grâce à deux breaks d'entrée. Dans la continuité, Andreescu s'est détachée la première dans le troisième set, à 1-1, avant de finalement voir Pliskova revenir à égalité, à 5-5.

Kasatkina sur sa lancée

Dans le jeu décisif, la Tchèque s'est montrée plus solide pour l'emporter sur sa troisième balle de match. Au prochain tour, elle pourrait retrouver Gauff, si l'Américaine s'en sort jusque-là. Un peu plus tard, c'est Daria Kasatkina qui a remporté le duel du jour à Berlin. Opposée à Ekaterina Alexandrova, la numéro 12 mondiale au classement WTA s'est montrée renversante pour se qualifier en trois manches (5-7, 6-1, 6-1) et 1h56 de jeu. Si le début de match a été serré entre les deux Russes, la récente lauréate à S'-Hertogenbosch n'a ensuite pas pu tenir la distance et a complètement craqué en ne marquant que deux des 14 derniers jeux. En face, la native de Togliatti a pu sereinement dérouler son tennis et reste donc en lice dans ce tournoi. Après un Roland-Garros intéressant, Kasatkina répond présente sur l'herbe, ne pourra cependant pas tenter de confirmer sa bonne passe du moment à Wimbledon, fin juin. A noter, que la Grecque Maria Sakkari pourrait être sa prochaine adversaire ce jeudi, un beau duel en perspective.