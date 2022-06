WTA - Berlin : Jabeur renoue avec la victoire, Sabalenka et Muguruza à la trappe

La déception a été difficile à digérer, mais il a bien fallu retourner sur le circuit. Éliminée au premier tour de Roland-Garros par Magda Linette, alors qu'elle faisait figure d'opposante n°1 à Iga Swiatek, qui était d'ailleurs dans la partie de tableau opposée, Ons Jabeur a débuté sa saison sur gazon ce mardi du côté de Berlin, où elle est la tête de série n°1. Quart de finaliste à Wimbledon l'an passé, la Tunisienne a des arguments à faire valoir sur gazon, et elle n'a pas tremblé lors de son premier tour, contre la 80eme mondiale Karolina Muchova. Elle s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h13, en sauvant les quatre balles de break que s'est procuré la Tchèque. Jabeur a pris le service adverse à 3-3 et 5-3 dans le premier set et à 1-0 dans le deuxième pour l'emporter et aller affronter la qualifiée américaine Parks au tour suivant. Une deuxième bonne nouvelle lors de cette journée, où elle a également appris que Serena Williams l'avait choisie pour disputer le double à ses côtés à Eastbourne la semaine prochaine.

Sabalenka s'écroule

En revanche, le tournoi est déjà terminé pour deux têtes d'affiche : Aryna Sabalenka et Garbine Muguruza. Finaliste dimanche à 'S-Hertogenbosch, la Biélorusse s'est inclinée contre la Russe Veronika Kudermetova en trois sets et 2h12 de jeu : 2-6, 7-5, 6-4, dans un match à 8 breaks. Auteure de 10 aces, Sabalenka s'est procurée 17 balles de break sur le service adverse, mais n'en a converti que quatre. Après avoir facilement remporté le premier set, elle a mené 5-2 dans le deuxième avant de complètement s'écrouler en perdant cinq jeux de suite. Puis la Russe a breaké une dernière fois à 3-3 dans le troisième set pour s'imposer et retrouver sa compatriote Samsonova au tour suivant. L'ancienne gagnante de Wimbledon Garbine Muguruza est également tombée d'entrée, face à la 59eme mondiale Andrea Petkovic. L'Allemande l'a emporté 7-6, 6-4 en 2h08, en sauvant deux balles de set à 6-4 dans le tie-break de la première manche (finalement remporté 10-8), puis en breakant d'entrée de deuxième set. Prochaine adversaire : Aliaksandra Sasnovich.