WTA - Berlin : Jabeur à son tour qualifiée pour la finale

Jabeur a tremblé avant de conclure

Ons Jabeur va disputer ce dimanche sa quatrième finale en 2022. Sacrée sur la terre battue de Madrid, la Tunisienne aura l’occasion d’ajouter à son palmarès un deuxième titre sur gazon après celui acquis à Birmingham l’an passé. Pour cela, la numéro 4 mondial a su prendre le meilleur sur Cori Gauff, qui disputait cette semaine son premier tournoi depuis sa finale perdue à Roland-Garros face à Iga Swiatek. L’Américaine a démarré tambour battant cette demi-finale, prenant d’entrée le service de son adversaire pour mener trois jeux à rien. Toutefois, Ons Jabeur a répondu immédiatement pour effacer son break de retard et revenir à hauteur. Sans la moindre balle de break à signaler, les deux joueuses sont logiquement allées au jeu décisif pour se départager. Prenant un meilleur départ, la tête de série numéro 1 du tournoi a fait la course en tête mais a eu besoin de trois balles de set pour conclure cette première manche.Contrairement au début du match, Ons Jabeur n’a pas perdu de temps avant de prendre l’ascendant. En effet, comme un parfait miroir, c’est la Tunisienne qui a pris d’entrée le service de l’Américaine afin de mener trois jeux à rien. Un ascendant que la numéro 4 mondiale a consolidé avec un deuxième jeu de service pris à Cori Gauff, alors menée cinq jeux à un avec le service à suivre pour son adversaire. Toutefois, au moment de conclure, Ons Jabeur a comme perdu ses moyens et concédé aisément son service. Pour éviter de relancer la 13eme mondiale dans cette rencontre, la tête de série numéro 1 a serré le jeu sur l’engagement de l’Américaine pour, à sa deuxième balle de match, conclure la rencontre (7-6, 6-2 en 1h19’). Un succès qui ouvre à Ons Jabeur les portes de la finale, sa huitième en carrière, avec Belinda Bencic qui sera sur son chemin ce dimanche.