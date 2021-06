France winning in Germany? 👀

Svitolina prend la porte !

Sabalenka également sortie d’entrée

BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Pour la première fois depuis janvier 2020 à Auckland, Alizé Cornet va disputer un quart de finale sur le circuit WTA. La joueuse française, 63eme mondiale, brille sur le gazon de Berlin, où après avoir battu Amanda Anisimova au premier tour, elle s'est offert le scalp de la n°7 mondiale, Bianca Andreescu. La Niçoise a livré un combat de 2h06 contre la Canadienne, qui a très peu joué cette saison mais a eu le temps de disputer la finale à Miami, et s'est imposée 7-6, 7-5. Même si elle a commis 4 doubles-fautes (pour aucun ace) et a perdu trois fois son service, Cornet ne s'est pas affolée et a su se montrer décisive sur les points importants, face à une Andreescu qui a commis 8 doubles-fautes. La Niçoise a mené 4-1 dans le premier set, puis son adversaire est revenue à 4-4. Cornet a ensuite manqué trois balles de set à 5-4 et 6-5, avant de dérouler dans le tie-break, remporté 7-2. Le deuxième set a été du même acabit, avec Cornet qui a mené 4-1 et Andreescu qui est revenue à 4-4. Mais la Française a réussi le break décisif à 5-5 avant de conclure sur un jeu blanc. Voilà une victoire qui va lui faire du bien, alors qu'elle se demandait en début d'année si cette saison 2021 ne serait pas sa dernière. Elle aura droit à un quart de finale a priori compliqué vendredi, contre Garbine Muguruza ou Elena Rybakina.Elina Svitolina se rate pour ses débuts sur gazon ! La n°6 mondiale et tête de série n°2 du tournoi de Berlin a été éliminée dès son entrée en lice par la n°34, Ekaterina Alexandrova. La Russe s'est imposée 6-4, 7-5 en 1h30 contre l'Ukrainienne, qui l'avait pourtant battue à Abu Dhabi et Miami (sur dur) en début de saison. Irrégulière au service (7 aces, 4 doubles-fautes), la fiancée de Gaël Monfils a perdu sa mise en jeu à 3-3 dans le premier set et n'a pas eu d'occasion de revenir. Mais dans le deuxième, elle pourra nourrir de gros regrets, car elle a mené 5-2 et s'est procurée sept balles de set sur son service, avant de se faire breaker et finalement perdre cinq jeux de suite. C'est donc EkaterinaAlexandrova qui sera opposée à Belinda Bencic en quarts de finale. En effet, la Suissesse, tête de série numéro 5, a pris le meilleur sur Petra Martic. en deux manches. Malgré de nombreuses balles de break et part et d’autre, c’est la 12eme mondiale qui a su trouver la faille pour remporter la première manche. Moins en difficulté au service, les deux joueuses ont tenu bon mais, au tout dernier moment, Belinda Bencic a fait la différence pour s’imposer (6-3, 6-4 en 1h24’).Tête de série numéro 1 du tournoi, Aryna Sabalenka n’ira pas plus loin que les huitièmes de finale. La Biélorusse a, en effet, chuté dès son premier match sur le gazon berlinois. Opposée à Madison Keys, la numéro 4 mondiale a manqué son entame de match, perdant ses deux premiers jeux de service pour être menée quatre jeux à rien. Effaçant un de ses breaks de retard, la Biélorusse n’a toutefois pas su totalement inverser la tendance et a concédé la première manche. Toutefois, remportant cinq jeux consécutivement, Aryna Sabalenka a su se remettre totalement dans le sens de la marche et recoller à un set partout. Madison Keys a alors répondu en prenant le service de son adversaire dès le premier jeu de la dernière manche avant de voir la Biélorusse revenir à deux jeux partout. C’est finalement aux portes du jeu décisif que la décision s’est faite avec l’Américaine qui a scellé le sort du match sur l’engagement de la numéro 4 mondiale (6-4, 1-6, 7-5 en 2h00’).bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 1-6, 7-5Samsonova (RUS, Q) - Kudermetova (RUS)Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Pegula (USA)Kerber (ALL) - Azarenka (BIE, n°7)Muguruza (ESP, n°6) - Rybakina (KAZ)bat Andreescu (CAN, n°3) : 7-6 (2), 7-5bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-5- Byebat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2- Byebat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandonbat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1- Byebat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2- Bye