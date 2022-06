WTA - Berlin : Bencic abandonne, le titre pour Jabeur

An unfortunate end for @BelindaBencic who has been forced to retire due to injury ❤️‍🩹

Jabeur avait pris l’ascendant avant la blessure de Bencic

Le tournoi de Berlin se ferme sur une triste note. Alors que Belinda Bencic et Ons Jabeur se livraient une bataille plaisante en finale,. Une issue qui fait suite à, rappelant la grave blessure d’Alexander Zverev à Roland-Garros. Malgré l’intervention du médecin pour lui poser un bandage sur la cheville, la 17eme mondiale est revenue sur le court sur une jambe et n’a pas su éviter la perte de la première manche quelques secondes plus tard. Grimaçante et désireuse d’écourter les échanges, elle s’est accrochée au début du deuxième acte malgré des difficultés flagrantes à se déplacer mais a stoppé son effort après 51 minutes de jeu, offrant ainsi le titre à la Tunisienne.Très respectueuse envers son homologue, Jabeur n’a pas tenu à célébrer ce succès qui lui garantit une troisième ligne à son palmarès. Elle qui a perdu ses deux premières finales de l'année à Charleston - face à Bencic - et Rome. Avant cette glissade aux lourdes conséquences, la numéro 4 mondiale, soutenue par des supporters tunisiens déchainés, réalisait une partie très sérieuse. Elle a notamment breaké la Suissesse sur sa première mise en jeu. Elle a perdu cet avantage à 4-2 en sa faveur avant de prendre, dans la foulée, le service de Bencic pour servir pour le gain du set. La triste suite est connue etquand elle a triomphé à Birmingham au sortir de Roland-Garros. De bon augure à l’aube de Wimbledon, où elle reste sur un quart de finale.