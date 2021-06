WTA - Berlin : Azarenka domine Kerber

Azarenka advances!



BERLIN (Allemagne, WTA 500, gazon, 456 073€)

Un huitième de finale entre deux anciennes n°1 mondiales se déroulait ce jeudi à Berlin, et c'est la mieux classée des deux, Victoria Azarenka, qui s'est imposée en disposant d'Angelique Kerber en deux sets et 1h22 de jeu : 6-3, 7-5. La Biélorusse, désormais 16eme mondiale, a pourtant commis 6 doubles-fautes et a perdu deux fois son service, mais elle a fini par se qualifier. Elle a remporté le premier set en breakant à 4-3, puis s'est retrouvée menée 4-1 dans le deuxième par la n°27 mondiale, qui a servi pour le match à 5-3 avant de perdre quatre jeux de suite.et sera opposée à Karolina Pliskova ou Jessica Pegula pour une place dans le dernier carré.bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 1-6, 7-5bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 6-3Ka.Pliskova (RTC, n°4) - Pegula (USA)bat Kerber (ALL) : 6-3, 7-5Muguruza (ESP, n°6) - Rybakina (KAZ)bat Andreescu (CAN, n°3) : 7-6 (2), 7-5bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-5- Byebat Frech (POL, Q) : 6-3, 6-4bat Vondrousova (RTC) : 6-4, 7-6 (6)bat Muchova (RTC, n°8) : 7-6 (5), 5-7, 6-2- Byebat Baptiste (USA, Q) : 6-6 (4-4) abandonbat Doi (JAP, Q) : 6-2, 6-1bat Petkovic (ALL, WC) : 6-4, 7-6 (2)bat Cirstea (ROU) : 6-3, 6-2bat Rogers (USA) : 2-6, 6-3, 6-4bat Anisimova (USA) : 6-3, 6-1- Byebat Niemeier (ALL, Q) : 4-6, 6-4, 7-5bat Muhammad (USA, Q) : 7-6 (0), 4-6, 6-3bat Kalinskaya (RUS, WC) : 6-3, 6-2- Bye