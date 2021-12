WTA : Bencic positive au covid avec des « symptômes sévères »

Bencic élu sportive suisse de l'année

Alors que la plupart des joueurs et joueuses vont prendre la direction de l’Australie juste après Noël pour y disputer leurs premiers tournois de préparation (qui débuteront le 3 janvier) en vue du premier tournoi du Grand Chelem de l’année, Belinda Bencic va devoir patienter un peu. La Suissesse de 24 ans, n°23 mondiale et championne olympique en titre, a en effet été testée positive au coronavirus, comme elle l’a annoncé sur Twitter ce mardi. "Salut tout le monde. Je voulais juste vous dire rapidement que malheureusement, et bien que je sois complètement vaccinée, j’ai récemment été testée positive au covid-19.Bien que le timing ne soit pas idéal – j’étais dans les dernières étapes de ma préparation pour la tournée australienne – je me rendrai en Australie dès que je serai négative et que j’aurai terminé ma période d’isolement », écrit-elle.La semaine dernière, Belinda Bencic avait disputé le « Mubadala World Tennis Championship », un tournoi-exhibition à Abu Dhabi, où elle avait été battue par Ons Jabeur dans le seul match féminin au programme. C’est également en revenant de cette compétition que Rafael Nadal a été testé positif lui aussi (ainsi que son coach Carlos Moya). Comme pour Nadal, ce test positif est un contretemps pour la Suissesse, qui est inscrite aux tournois d’Adelaïde et de Sydney, avant l’Open d’Australie.Elue sportive suisse de l’année 2021, Bencic a disputé deux finales, à Adélaïde et à Berlin, en plus de sa médaille d’or surprise décrochée à Tokyo. Elle a également disputer un quart de finale à l'US Open, perdu contre Emma Raducanu, la future gagnante, elle aussi teste positive il y a quelques jours.