WTA : Bencic chute, Mladenovic recule encore

Nouvelle désillusion pour Belinda Bencic. Humiliée dès son premier match du dernier Open d'Australie par Anett Kontaveit, la Suissesse qui faisait encore partie du Top 5 la semaine dernière avant de tenter de défendre son titre à Dubaï plonge au classement ce lundi. Non seulement Bencic s'est manquée dans sa tentative de doublé, mais elle a quitté d'entrée le tournoi, après sa défaite en trois sets face à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Un revers qu'elle paye au prix fort avec une chute de cinq places qui la relègue en neuvième position de ce Top 10 toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty devant la Roumaine Simona Halep, vainqueur du tournoi aux dépens de la surprenante Elena Rybakina, désormais 17eme (+2). Sofia Kenin, justement, a fait les frais au premier tour à Dubaï des progrès de la jeune Kazakhe de 20 ans. Malgré son élimination d'entrée, Kenin grimpe au cinquième rang et occupe ce lundi le meilleur classement de sa jeune carrière, un rang derrière Bianca Andreescu. La lauréate du dernier US Open n'a toujours pas débuté sa saison, mais cela ne l'empêche pas d'avoir encore gagné une place ce lundi (4eme).

Mladenovic recule encore, Cornet, Ferro et Dodin gagnent deux places

Derrière Kenin, on retrouve Kiki Bertens, qui monte elle aussi de deux rangs. La Néerlandaise n'a pourtant pas rejoué depuis sa victoire à Saint-Pétersbourg, où elle avait battu en finale... Rybakina. Elina Svitolina, désormais 7eme, comptait faire oublier à Dubaï un début de saison très décevant. Au lieu de cela, elle est tombée d'entrée, devant Jennifer Brady. Résultat : l'Ukrainienne perd encore une place. Une nouvelle fois contrainte de passer par les qualifications, Kristina Mladenovic a remporté sa première victoire de la saison dans un tableau final, face à Sasnovich. Balayée ensuite par Karolina Pliskova, elle recule malgré tout encore d'une place (39eme), tandis que sa compatriote Caroline Garcia, absente à Dubaï, conserve sa 47eme place. Belle opération en revanche derrière pour Fiona Ferro (52eme) et Alizé Cornet (58eme). Pas inscrites elles non plus à Dubaï, les deux autres Tricolores grimpent de deux rangs. Quart de finaliste à Saint-Pétersbourg la semaine dernière alors qu'elle n'avait plus atteint ce stade dans un tournoi depuis deux ans et demi, Océane Dodin monte de deux places elle aussi. Classée 131eme lundi dernier après sa superbe performance en Russie, la grande Nordiste est 129eme ce lundi.



TENNIS – CLASSEMENT WTA

Classement WTA au 24 février 2020

1- Ashleigh Barty (AUS) 8 367 points

2- Simona Halep (ROU) 6 076 points

3- Karolina Pliskova (RTC) 5 200 points

4- Bianca Andreescu (CAN) 4 665 points (+1)

5- Sofia Kenin (USA) 4 490 (+2)

6- Kiki Bertens (PBS) 4 335 points (+2)

7- Elina Svitolina (UKR) 4 301 points (-1)

8- Serena Williams (USA) 3 915 points (+1)

9- Belinda Bencic (SUI) 3 875 points (-5)

10- Naomi Osaka (JAP) 3 625 points

...

39- Kristina Mladenovic (FRA) 1 335 points (-1)

47- Caroline Garcia (FRA) 1 145 points

52- Fiona Ferro (FRA) 1 047 points (+2)

58- Alizé Cornet (FRA) 985 points (+2)

...