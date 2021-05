WTA - Belgrade : La pluie perturbe la journée

BELGRADE (Serbie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

1ere édition



Quarts de finale

Tomova (BUL, LL) ou Fernandez (CAN) - Jani (HON, Q) ou Kalinskaya (RUS)

Badosa (ESP, n°4) - Peterson (SUE, n°7)

Sasnovich (BIE) - Osorio Serrano (COL, Q)

Podoroska (ARG, n°5) - Konjuh (CRO, Q)



Huitièmes de finale

Tomova (BUL, LL) - Fernandez (CAN)

Jani (HON, Q) - Kalinskaya (RUS) interrompu à 4-6, 6-1

Badosa (ESP, n°4) bat Buzarnescu (ROU) : 6-0, 6-4

Peterson (SUE, n°7) bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-2, 2-1 abandon



Sasnovich (BIE) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-4, 5-7, 6-0

Osorio Serrano (COL, Q) bat Rakhimova (RUS, Q) : 4-6, 6-3, 6-4

Podoroska (ARG, n°5) bat Dodin (FRA) : 6-2, 6-3

Konjuh (CRO, Q) bat Putintseva (KAZ, n°2) : 6-3, 6-4



1er tour

Tomova (BUL, LL) bat Radivojevic (SER, WC) : 6-2, 6-3

Fernandez (CAN) bat Hercog (SLO) : 7-5, 6-1

Jani (HON, Q) bat Martincova (RTC) : 6-2, 0-6, 7-5

Kalinskaya (RUS) bat Mladenovic (FRA, n°6) : 6-0, 7-6 (6)



Badosa (ESP, n°4) bat Petkovic (ALL) : 6-2, 6-3

Buzarnescu (ROU) bat Tig (ROU) : 4-6, 7-5, 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Jorovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Peterson (SUE, n°7) bat Stojanovic (SER) : 5-7, 6-1, 6-0



Bucsa (ESP, Q) bat Kovinic (MNE, n°8) : 3-6, 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Wang (CHN, Q) : 6-7 (6), 6-0, 6-2

Rakhimova (RUS, Q) bat Danilovic (SER, WC) : 6-2, 6-4

Osorio Serrano (COL, Q) bat S.Zhang (CHN, n°3) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)



Podoroska (ARG, n°5) bat Babos (HON) : 6-2, 4-6, 6-3

Dodin (FRA) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-5

Konjuh (CRO, Q) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 1-6, 7-5

Putintseva (KAZ, n°2) bat Juvan (SLO) : 4-6, 6-2, 6-1