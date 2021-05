WTA - Belgrade : Konjuh domine Osorio Serrano et se hisse en finale

Avant même les demi-finales, il était déjà garanti qu’une joueuse issue des qualifications jouerait la finale dimanche à Belgrade. Et c’est Ana Konjuh qui s’est emparée de ce billet. La Croate de 23 ans a pris le dessus sur Maria Camila Osorio Serrano au terme d’un combat de 2h11’. Si la 188eme mondiale a remporté les deux tie-breaks disputés (7-6(6), 7-6(4)), le score aurait très bien pu tourner en faveur de la Colombienne qui a eu une balle de première manche et a servi pour le gain du deuxième set. Malgré un faible rendement sur balles de break (4/17, 24%), Konjuh a gagné le droit de jouer une troisième finale dans sa carrière. Elle tentera de mettre la main sur le titre, comme elle l’a fait en juin 2015 sur le gazon de Nottingham.



BELGRADE (Serbie, WTA 250, terre battue, 193 677 €)

1ere édition



Demi-finales

Tomova (BUL, LL) - Badosa (ESP, n°4)

Konjuh (CRO, Q) bat Osorio Serrano (COL, Q) : 7-6(6), 7-6(4)



Quarts de finale

Tomova (BUL, LL) bat Jani (HON, Q) : 6-1, 2-6, 7-5

Badosa (ESP, n°4) bat Peterson (SUE, n°7) : 6-2, 6-4

Osorio Serrano (COL, Q) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-2

Konjuh (CRO, Q) bat Podoroska (ARG, n°5) : 6-4, 6-3



Huitièmes de finale

Tomova (BUL, LL) bat Fernandez (CAN) : 6-3, 4-6, 6-2

Jani (HON, Q) bat Kalinskaya (RUS) : 4-6, 6-1, 6-3

Badosa (ESP, n°4) bat Buzarnescu (ROU) : 6-0, 6-4

Peterson (SUE, n°7) bat Tomljanovic (AUS) : 4-6, 6-2, 2-1 abandon



Sasnovich (BIE) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-4, 5-7, 6-0

Osorio Serrano (COL, Q) bat Rakhimova (RUS, Q) : 4-6, 6-3, 6-4

Podoroska (ARG, n°5) bat Dodin (FRA) : 6-2, 6-3

Konjuh (CRO, Q) bat Putintseva (KAZ, n°2) : 6-3, 6-4



1er tour

Tomova (BUL, LL) bat Radivojevic (SER, WC) : 6-2, 6-3

Fernandez (CAN) bat Hercog (SLO) : 7-5, 6-1

Jani (HON, Q) bat Martincova (RTC) : 6-2, 0-6, 7-5

Kalinskaya (RUS) bat Mladenovic (FRA, n°6) : 6-0, 7-6 (6)



Badosa (ESP, n°4) bat Petkovic (ALL) : 6-2, 6-3

Buzarnescu (ROU) bat Tig (ROU) : 4-6, 7-5, 6-2

Tomljanovic (AUS) bat Jorovic (SER, WC) : 6-4, 6-3

Peterson (SUE, n°7) bat Stojanovic (SER) : 5-7, 6-1, 6-0



Bucsa (ESP, Q) bat Kovinic (MNE, n°8) : 3-6, 6-4, 6-1

Sasnovich (BIE) bat Wang (CHN, Q) : 6-7 (6), 6-0, 6-2

Rakhimova (RUS, Q) bat Danilovic (SER, WC) : 6-2, 6-4

Osorio Serrano (COL, Q) bat S.Zhang (CHN, n°3) : 6-2, 1-6, 7-6 (4)



Podoroska (ARG, n°5) bat Babos (HON) : 6-2, 4-6, 6-3

Dodin (FRA) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 7-5

Konjuh (CRO, Q) bat Van Uytvanck (BEL) : 6-2, 1-6, 7-5

Putintseva (KAZ, n°2) bat Juvan (SLO) : 4-6, 6-2, 6-1