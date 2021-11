WTA : Barty termine l'année devant Sabalenka et Muguruza

Ashleigh Barty devant Aryna Sabalenka et Garbine Muguruza. Voici le podium final de la saison sur le circuit WTA. Victorieuse notamment cette année de son deuxième titre en Grand Chelem, à Wimbledon, la petite australienne victorieuse également en 2021 à Miami, Stuttgart, Cincinnati et Melbourne 1, sur ses terres en tout début de saison, termine de nouveau l'exercice en tête du classement. Elle devance la Biélorusse Aryna Sabalenka, qu'elle avait battue en finale à Stuttgart et qui s'est montré incapable (élimination dès le premier tour après deux défaites) de profiter de l'absence de la numéro 1 mondiale à Guadalajara la semaine dernière pour inscrire son nom au Masters pour la première fois de sa carrière. Muguruza, qui a terminé l'année comme un boulet de canon (au même titre que l'Estonienne Anett Kontaveit, 7eme), a, elle, su le faire. Impressionnante sur ces courts mexicains qui lui réussissent décidément particulièrement bien (elle s'était imposée deux années de suite à Monterrey), l'Espagnole, devenue là la première représentante de son pays à remporter la compétition, en a récolté les fruits au classement en grimpant in extremis sur le podium, en lieu et place de l'une des révélations de la saison la Tchèque Barbora Krejcikova, victorieuse à Roland-Garros de son premier Majeur à 25 ans et quart de finaliste ensuite à l'US Open.

Cornet, seule éclaircie chez les Françaises



En revanche, à l'instar de Sabalenka, elle n'a pas réussi à franchir le cap de la phase de poules de ce dernier rendez-vous de la saison pour les dames. Si elle abandonne sa troisième place au dernier moment à l'ancienne numéro 1 mondiale, Krejcikova finit néanmoins l'année dans le Top 5, en cinquième position. Un rang derrière sa compatriote et aînée Karolina Pliskova, pas non plus présente dans le dernier carré à Guadalajara mais qui était sortie victorieuse du duel entre les deux femmes au premier tour. Absente au Mexique, Alizé Cornet peut avoir le sourire néanmoins. A 31 ans, la Niçoise, 11eme mondiale au meilleur de sa carrière, a retrouvé de sa superbe lors de cette saison qui l'a vu atteindre notamment la finale à Chicago. C'est donc fort logiquement que celle qui n'envisage plus désormais de prendre sa retraite tout de suite termine l'année dans la peau de numéro 1 française (59eme). Chez les femmes, Cornet, en dépit de son élimination d'entrée à Roland-Garros et à l'US Open, a d'ailleurs été notre seul rayon de soleil (avec, à un degré moindre Clara Burel et Diane Parry) lors de cette année qui a surtout vu Caroline Garcia (74eme), Kristina Mladenovic (92eme) et, plus encore, Fiona Ferro, qui ne fait même plus partie des cent meilleures joueuses du monde (elle est 103eme), toucher le fond.



TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement du lundi 22 novembre 2021

1- Ashleigh Barty (AUS) 7 582 points

2- Aryna Sabalenka (BIE) 6 380

3- Garbiñe Muguruza (ESP) 5 685

4- Karolina Pliskova (RTC) 5 135

5- Barbora Krejcikova (RTC) 5 008

6- Maria Sakkari (GRE) 4 385

7- Anett Kontaveit (EST) 4 351

8- Paula Badosa (ESP) 3849

9- Iga Swiatek (POL) 3 786

10- Ons Jabeur (TUN) 3 455

…

59- Alizé Cornet (FRA) 1 080

74- Caroline Garcia (FRA) 945

77- Clara Burel (FRA) 902

92- Kristina Mladenovic (FRA) 820

...