WTA : Barty réprimandée, Badosa testée positive

Grosse boulette de la part de la n°1 mondiale. L’Australienne Ashleigh Barty (24 ans) a été surprise en train de faire du shopping sans masque à Melbourne ce jeudi, alors que le masque est obligatoire dans les magasins de l’Etat de Victoria, afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, que l’Australie a très bien enrayé, avec seulement dix cas positifs et aucun décès dans la journée de mercredi (909 morts au total). « J’ai fait une erreur innocente », a reconnu l’Australienne. Barty n’a plus joué en compétition depuis février dernier et sa défaite en demi-finale du tournoi de Doha. Mais elle a pu garder son trône de n°1 de la WTA grâce au gel du classement pendant le premier confinement, puis au changement de règlement qui lui a permis de conserver les points de ses (excellents) résultats de l’année 2019. On la reverra la semaine du 1er février du côté de Melbourne, lors d’un tournoi de préparation à l’Open d’Australie. Badosa contaminée

Un Open d’Australie qui ne se présente pas sous les meilleurs auspices pour Paula Badosa. L’Espagnole de 23 ans, n°67 mondiale, vient en effet d’annoncer qu’elle avait été testée positive au covid-19. « J’ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Aujourd’hui j’ai reçu un résultat positif à un test covid-19. Je ne me sentais pas bien et j’ai eu des symptômes. Je vais essayer de récupérer le plus vite possible en écoutant les médecins. J’ai été placée dans un hôtel sanitaire pour être mise à l’isolement et surveillée. Merci pour votre soutien, on reviendra plus fort », a écrit la joueuse sur son compte Twitter. Paula Badosa a été huitième de finaliste à Abu Dhabi pour le premier tournoi de la saison, la semaine passée. Elle devait ensuite, comme Barty, participer au tournoi de Melbourne la première semaine de février pour préparer l’Open d’Australie.