WTA : Barty, Raducanu et Suarez Navarro parmi les récompensées de l’année

Deux trophées pour Krejcikova

Une belle fin pour Suarez Navarro

Au lendemain de la publication du calendrier des six premiers mois de la saison 2022, la WTA a dévoilé ce mardi le nom des heureuses gagnantes des « WTA Awards », les récompenses de fin de saison qui sont décernées par un jury de journalistes du monde entier. Le prix le plus prestigieux, celui de la joueuse de l’année, a été attribué, sans grande surprise, à la n°1 mondiale Ashleigh Barty. L’Australienne de 26 ans est parvenue à rester sur le trône malgré une saison qui s’est arrêtée pour elle dès l’US Open,C’est la deuxième fois qu’elle reçoit ce prix, après 2019.Le trophée de révélation de l’année est quant à lui décerné à Emma Raducanu, la gagnante surprise de l’US Open.A confirmer en 2022 ! La « meilleure progression de l’année » est quant à elle attribuée à Barbora Krejcikova. La Tchèque de bientôt 26 ans a remporté ses trois premiers tournois cette année, à Strasbourg, et Prague, et bien sûr à Roland-Garros. Après avoir débuté 2021 au 65eme rang mondial, elle l’a terminée troisième, avec une participation au Masters. La Tchèque a même reçu un deuxième trophée, celui de la meilleure équipe de double, aux côtés de sa compatriote Katerina Siniakova, avec qui elle a remporté Madrid, Roland-Garros, les Jeux Olympiques et le Masters !Enfin, l’Espagnole Carla Suarez Navarro a été couronnée pour le « meilleur retour de l’année ». Touchée par un cancer en septembre 2020, alors qu’elle devait mettre un terme à sa carrière quelques mois plus tard,, et ainsi avoir la fin qu’elle souhaitait.