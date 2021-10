WTA : Barty forfait pour le Masters

On pouvait s’y attendre, c’est désormais officiel. Ashleigh Barty met un terme à sa saison et ne disputera donc pas le Masters de Guadalajara, pour lequel la n°1 mondiale était qualifiée de longue date. « C’était une décision difficile mais j’ai besoin de donner la priorité à mon corps, de me remettre de ma saison 2021 et me concentrer pour avoir la meilleure pré-saison possible en Australie, écrit la joueuse de 25 ans dans un communiqué. Avec les défis permanents du retour dans le Queensland et les exigences de quarantaine (deux semaines obligatoires, ndlr), je ne suis pas prête à compromettre ma préparation pour janvier. Je souhaite à la WTA et aux joueuses tout le meilleur pour le Masters et le reste de la saison. Mon objectif désormais est la saison australienne et faire tout ce que je peux pour remporter l’Open d’Australie. J’ai hâte de jouer à la maison de nouveau. »

Cinq tournois gagnés pour Barty en 2021

Lors de cette saison 2021, où elle n’a pas pu rentrer chez elle en raison de cette quarantaine obligatoire de deux semaines, Ashleigh Barty a largement confirmé son statut de n°1 mondiale, en remportant cinq tournois, à Melbourne (Yarra Valley Classic), Miami, Stuttgart, Cincinnati et bien sûr Wimbledon, où elle gagné le deuxième Grand Chelem de sa carrière, après Roland-Garros 2019. En Majeur justement, elle a également été éliminée en quarts de finale en Australie, au deuxième tour à Roland-Garros (elle était blessée) et au troisième à l’US Open. On ne l’a d’ailleurs plus revue sur les courts depuis cette défaite à New York contre Shelby Rogers. A la mi-septembre, son coach avait expliqué dans une interview à Reuters qu’il lui avait conseillé de « prendre des vacances » et qu’il n’était pas sûr qu’elle aille au Masters de Guadalajara, en raison de l’altitude qui fait voler les balles, et du fait qu’elle veuille se préparer au mieux pour le début de saison 2022. C’est donc sans grand surprise que la native d’Ipswich a annoncé son forfait ce samedi.

Muguruza et Swiatek au Masters

Le malheur des unes faisant le bonheur des autres, cela signifie donc que la joueuse classée neuvième à la Race sera qualifiée pour le Masters. A ce jour, quatre joueuses ont déjà leur billet : Aryna Sabalenka, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova et Maria Sakkari. Le forfait de Barty qualifie automatiquement Garbine Muguruza et Iga Switek. Il ne reste donc plus que deux tickets pour trois joueuses : Paula Badosa (qui jouera à Cluj-Napoca la semaine prochaine), Ons Jabeur (qui jouera à Courmayeur la semaine prochaine) et Anett Kontaveit (qui jouera à Cluj-Napoca la semaine prochaine et qui est en demie ce samedi à Moscou).



Classement de la Race 2021

Samedi 23 octobre 2021

1- Ashleigh Barty (AUS) 6 411 points >>> forfait pour le Masters

2- Aryna Sabalenka (BIE) 4 768 >>> QUALIFIEE POUR LE MASTERS

3- Barbora Krejcikova (RTC) 4 518 >>> QUALIFIEE POUR LE MASTERS

4- Karolina Pliskova (RTC) 4 036 >>> QUALIFIEE POUR LE MASTERS

5- Maria Sakkari (GRE) 3 341 >>> QUALIFIEE POUR LE MASTERS

6- Iga Swiatek (POL) 3 226 >>> QUALIFIEE POUR LE MASTERS

7- Garbiñe Muguruza (ESP) 3 195 >>> QUALIFIEE POUR LE MASTERS

8- Paula Badosa (ESP) 3 112

9- Ons Jabeur (TUN) 3 020

10- Naomi Osaka (JAP) 2 771 >>> hors course car absente la semaine prochaine

11- Anett Kontaveit (ESP) 2 625

...

47- Alizé Cornet (FRA) 1000 >>> hors course pas assez de points

...