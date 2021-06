WTA - Bad Homburg : Podoroska expéditive, Cirstea à la trappe

BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Première édition



Premier tour

Kvitova (RTC, n°1) - Q

Q - Li (USA)

Tig (ROU) bat Barthel (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-3

Podoroska (ARG, n°5) bat Guth (ALL, WC) : 6-0, 6-3



Kerber (ALL, n°4) - Q

Blinkova (RUS) - Tauson (DAN)

Anisimova (USA) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-1

Petkovic (ALL) bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-3, 6-4



Siegemund (ALL, n°8) - Stephens (USA)

Korpatsch (ALL) bat Peterson (SUE) : 7-5, 2-6, 7-6 (5)

Siniakova (RTC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2

Hesse (FRA) - Pegula (USA, n°3)



Sorribes Tormo (ESP, n°7) - Trevisan (ITA)

Doi (JAP) bat Danilina (KAZ) : 6-2, 6-2

Cornet (FRA) - Rus (PBS)

Q - Azarenka (BIE, n°2, WC)