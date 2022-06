WTA - Bad Homburg : Les résultats et le tableau

BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 239 876€)

Tenante du titre : Angelique Kerber (ALL)



1er tour

Kasatkina (RUS, n°1) - Petkovic (ALL)

Liu (USA) - Niemeier (ALL, WC)

Swan (GBR, Q) - Stephens (USA)

Andreescu (CAN) - Trevisan (ITA, n°7)



Halep (ROU, n°4) - Siniakova (RTC)

Zidansek (SLO) bat Hatouka (BIE, Q) : 2-6, 6-1, 6-4

Li (USA) - Bondar (HON)

Van Uytvanck (BEL) - Anisimova (USA, n°6)



Cornet (FRA, n°9) - Kalinskaya (RUS)

Potapova (RUS) - Maria (ALL, WC)

Bronzetti (ITA) bat Juvan (SLO) : 4-6, 7-5, 2-0 abandon

Gasanova (RUS, Q) - Kerber (ALL, n°3)



Rakhimova (RUS, Q) bat Samsonova (RUS, n°8) : 7-6 (6), 6-4

Garcia (FRA) bat Sasnovich (BIE) : 2-6, 6-3, 6-4

Doi (JAP, LL) - Minnen (BEL)

Lisicki (ALL, WC) - Bencic (SUI, n°2)