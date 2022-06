WTA - Bad Homburg : Kerber et Anisimova au rendez-vous

Title defense under way 🛡



2021 #BadHomburgOpen champ 🇩🇪 @AngeliqueKerber comes through in straight sets against Gasanova. pic.twitter.com/sA1mXnTnQg

— wta (@WTA) June 21, 2022

Pas de surprise en ce début de journée sur le gazon allemand de Bad Homburg. Favorite des supporters, la tête de série n°3 et ancienne gagnante de Wimbledon Angelique Kerber s'est qualifiée sans problème pour les huitièmes de finale. La 18eme mondiale, tenante du titre, a disposé de la 140eme, la qualifiée russe Anastasia Gasanova, sur le score de 6-2, 6-2 en 1h13. Kerber a servi quatre aces et a sauvé les deux balles de break que s'est procuré son adversaire (auteure de 8 doubles-fautes au total), tout en lui prenant lui service à 2-2 et 4-2 dans les deux sets. Elle affrontera l'Italienne Bronzetti pour une place en quarts.dans un match à huit breaks. La Belge a assez largement remporté le premier set en breakant trois fois, puis l'Américaine lui a rendu la pareille dans le deuxième, avec des breaks à 1-1 et 5-3. Tout s'est donc joué dans le troisième, où Van Uytvanck a mené 4-2, puis son adversaire a égalisé à 4-4, avant de l'emporter au tie-break (7-4). Prochaine adversaire : sa compatriote Ann Li.