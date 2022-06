WTA - Bad Homburg : Kasatkina facile pour son entrée en lice

Elle n'a pas fait de détails. Ce dimanche, la Russe Daria Kasatkina, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est tranquillement qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Bad Homburg en Allemagne, sur gazon, après sa victoire contre l'Allemande Andrea Petkovic, 59eme joueuse mondiale, en deux manches (6-1, 6-2) et 1h08 de jeu. Dans la première manche, la Russe a fait le break d'entrée, avant de s'y reprendre à deux fois pour son double break dans la foulée. Avec ce double avantage en poche, Daria Kasatkina a ensuite tranquillement remporté la première manche, à sa première opportunité (6-1).

Kasatkina n'a pas eu le temps de trembler

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la mieux classée des deux a, à nouveau eu besoin de deux balles, à chaque fois, pour prendre les deux premiers services de son adversaire du jour. Entre ces deux breaks, la 12eme joueuse mondiale avait malgré tout, elle aussi, perdu son service. A 4-2, la tête de série n°1 a dû sauver deux nouvelles balles de break, ce qui lui aurait alors fait perdre son avantage. Sans conséquence pour elle et dans la foulée, elle n'a eu plus qu'à conclure, prenant, à sa concurrente, son ultime service (6-2). La réussite ne fut pas la même pour sa compatriote Liudmila Samsonova, 29eme joueuse mondiale et tête de série n°8, éliminée d'entrée, par une autre Russe, à savoir Kamilla Rakhimova, 113eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches (7-6 (6), 6-4) et 1h52 de jeu.