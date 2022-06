WTA - Bad Homburg : Garcia renverse Sasnovich et file en huitièmes

Une entrée en matière réussie. Ce dimanche, la Française Caroline Garcia, 74eme joueuse mondiale, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Bad Homburg en Allemagne, sur gazon, après sa victoire contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 38eme joueuse mondiale, en trois manches (2-6, 6-3, 6-4) et 1h51 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux. A 2-2, la Française a alors cédé son service, puis un deuxième dans la foulée. Fort de ce double avantage en poche, et même si elle s'y est reprise à trois fois, la Biélorusse a empoché la première manche (6-2). Dans la deuxième manche, cette fois, c'est Aliaksandra Sasnovich qui a été breakée la première, et d'entrée.

Un dernier jeu blanc pour conclure

Un avantage conservé jusqu'au bout par la Tricolore, qui n'a pas tremblé au moment d'égaliser à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, malgré deux premières balles sauvées, la mieux classée des deux a de nouveau été breakée d'entrée. Encore une fois, cet avantage a été conservé jusqu'au bout par Caroline Garcia, qui a conclu cette rencontre, sur un ultime jeu blanc (6-4). Une victoire qui lui permet donc de rejoindre les huitièmes de finale, où elle affrontera la Russe Kamilla Rakhimova, 113eme joueuse mondiale et issue des qualifications, qui a disposé de sa compatriote Liudmila Samsonova, 29eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux manches (7-6 (6), 6-4) et 1h52 de jeu.