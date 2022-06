WTA - Bad Homburg : Garcia renoue avec les quarts

Enfin deux victoires de suite en simple pour Caroline Garcia ! Depuis sa demi-finale, chez elle à Lyon, début mars, la Française n'avait plus eu l'occasion de jouer un quart de finale sur le circuit WTA, en raison notamment d'une blessure au pied qui l'a éloignée des terrains pour toute la saison sur terre battue (sauf Roland-Garros). Ce sera chose faite ce jeudi du côté de Bad Homburg. Retombée au 75eme rang mondial, la Lyonnaise a remporté son huitième de finale sur le gazon allemand ce mardi contre la qualifiée russe Kamilla Rakhimova (111eme). Garcia s'est imposée 6-3, 6-4 en 1h28, en se montrant notamment très solide au service, avec 13 aces et un seul break concédé.

Garcia n'a pas tremblé

La Française a sauvé trois balles de break à 1-1 dans le premier set, et sur sa première occasion de break, à 4-3 en sa faveur, elle est parvenue à prendre le service adverse avant de conclure, non sans mal (6-3). Dans la deuxième manche, Garcia a encore breaké la première, mais a perdu son service dans la foulée (2-2), avant de breaker encore une fois (3-2). Un avantage qu'elle est parvenue à garder jusqu'à la fin, en ne perdant que deux points sur sa mise en jeu. Après Sydney et Lyon, la voici donc en quarts de finale pour la troisième fois cette saison, ce qui va lui donner confiance avant Wimbledon. Et elle aura un bon coup à jouer face à la Belge Greetje Minnen (89eme) ou l'invitée allemande Sabine Lisicki (804eme), qui joueront leur huitième de finale mercredi.