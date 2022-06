WTA - Bad Homburg : Garcia domine Andreescu et remporte le titre

🇫🇷 ALLEZ CARO 🇫🇷@CaroGarcia fights past Andreescu to pick up her third career grass court title 🏆#BadHomburgOpen pic.twitter.com/JR8K3OolVK

— wta (@WTA) June 25, 2022

Garcia a su contrer Andreescu

Caroline Garcia met fin à trois ans de disette ! Sevrée de titres sur le circuit WTA depuis son succès sur le gazon de Nottingham en 2019, la Lyonnaise a su prendre le meilleur sur Bianca Andreescu pour soulever le trophée à Bad Homburg. Une finale que la 75eme joueuse mondiale a mieux démarré, prenant le service de la Canadienne sur un jeu blanc pour mener trois jeux à un. Toutefois, celle qui pointe au 64eme rang mondial a immédiatement réagi pour recoller. En difficulté sur son engagement, Bianca Andreescu a dû s’employer dans le huitième jeu pour écarter quatre nouvelles balles de break. Un effort qui n’a pas été vain pour la native de Mississauga, qui a su emmener Caroline Garcia au jeu décisif. Les deux joueuses se sont alors rendu coup pour coup mais, sur le service de la Française, c’est la Canadienne qui a fini par avoir le dernier mot pour empocher ce premier set. Un ascendant que Bianca Andreescu, après une entame de deuxième manche équilibrée, a pu conforter. A sa première balle de break, la 64eme mondiale a pris le service de Caroline Garcia pour mener quatre jeux à deux.C’est alors que la machine s’est grippée. Ne remportant qu’un seul des treize points suivants, Bianca Andreescu a vu la Française reprendre des couleurs. Grâce à quatre jeux remportés consécutivement, la Tricolore s’est totalement relancée dans cette finale face à une adversaire qui a bénéficié d’une journée pleine de repos, ayant profité du forfait de Simona Halep ce vendredi lors des demi-finales. Le dernier set a très vite vu Bianca Andreescu prendre l’avantage et mener deux jeux à un après avoir pris le service de Caroline Garcia. Mais, là-encore, la Tricolore a fait mieux que réagir. Malgré des difficultés sur son engagement avec trois balles de break écartées, elle a su enchaîner quatre jeux remportés à la suite pour reprendre la main dans cette finale. Dès lors, Caroline Garcia n’a plus été inquiétée et, à sa première balle de match, a mis un terme au suspense (6-7, 6-4, 6-4 en 2h47’) sur une faute directe de son adversaire. La Lyonnaise remporte ainsi le neuvième titre de sa carrière, le troisième sur gazon, et fait le plein de confiance avant Wimbledon. De plus, elle va faire un bon au classement WTA et se rapprocher du Top 50 mondial.