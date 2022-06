WTA - Bad Homburg : Garcia dispose de Cornet et disputera sa première finale depuis 2019

Elle attendait cela depuis l'édition 2019 de Nottingham. Ce vendredi, la Française Caroline Garcia, 75eme joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 250 de Bad Homburg en Allemagne, sur gazon, après son succès sur sa compatriote Alizé Cornet, 44eme joueuse mondiale et tête de série n°9, en trois sets (7-6 (9), 3-6, 7-5) et 2h48 de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les douze premiers jeux. C'est donc tout naturellement qu'elles sont ensuite allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif particulièrement serré. Si Alizé Cornet a alors obtenu deux balles de set, Caroline Garcia est parvenue à ses fins, à sa quatrième opportunité, pour empocher cette première manche (7-6 (9)). Dans la deuxième manche, cette fois, Cornet s'est procuré trois balles de break d'entrée, mais sans parvenir à ses fins. A 1-2, c'est ensuite elle qui a dû en sauver une.

Cornet a pourtant eu une balle de match

Finalement, à 3-3, elle a ensuite su accélérer, remportant alors les trois derniers jeux, dont les deux derniers services de son adversaire, pour conclure à sa première opportunité et égaliser à une manche partout (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, après une balle de break obtenue d'entrée, Alizé Cornet a alors perdu son service dans la foulée. Avant de s'y reprendre à deux fois, à 2-3, pour effacer son handicap et égaliser. A 4-4, Cornet a alors sauvé trois balles de nouveau break, avant de manquer, sur sa mise en jeu suivante, de remporter cette rencontre, sur le service de son adversaire du jour, mais elle n'a alors pas réussi à convertir sa balle de match. Une occasion manquée qui lui a donc coûté cher, puisque c'est elle qui, juste après, a alors cédé un nouveau service, avant de rendre ensuite définitivement les armes (7-5). En finale, sa treizième sur le circuit, Garcia affrontera la Canadienne Bianca Andreescu, 64eme joueuse mondiale, pour espérer décrocher un neuvième titre.