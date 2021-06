WTA - Bad Homburg : Cornet passe, pas Hesse

Demi-finaliste du tournoi de Berlin samedi, Alizé Cornet se plait sur le gazon allemand, avec une qualification pour le deuxième tour du tournoi de Bad Hombourg. La Française, 56eme mondiale, a galéré mais a fini par battre la 84eme, Arantxa Rus, sur le score de 6-3, 2-6, 6-1. Cornet a remporté sans problème la première manche en breakant d'entrée de match et à 5-3, mais elle a connu un coup de mou dans la deuxième en perdant son service à 0-0 et 3-1, après des jeux très longs. Heureusement, la Niçoise s'est bien reprise dans le troisième set en prenant le service adverse à 1-0 et 4-1, en sauvant deux balles de débreak à 4-1 avant de conclure sur un jeu blanc. Cornet sera opposée à une Biélorusse au tour suivant : Victoria Azarenka ou Yuliya Hatouka. La deuxième Française en lice dans ce tournoi n'ira en revanche pas plus loin. Amandine Hesse (264eme), qui jouait son tout premier match sur gazon de la saison et avait gagné un tournoi sur dur à Madrid dimanche, n'a pas existé contre la 25eme joueuse mondiale, Jessica Pegula. L'Américaine s'est imposée 6-1, 6-2 en 57 minutes en breakant quatre fois et en sauvant la seule balle de break que s'est procurée Hesse, à 2-1 dans le deuxième set.

Sorribes Tormo et Siegemund en trois sets

Par ailleurs, deux têtes de série se sont qualifiées pour le deuxième tour ce lundi : la n°1 Sara Sorribes Tormo et la n°8 Laura Siegemund. L'Espagnole a battu en trois sets (6-4, 3-6, 6-2) l'Italienne Martina Trevisan dans un match marqué par dix breaks. L'Allemande s'est quant à elle imposée contre la lucky-loser indienne Riya Bhatia (362eme) sur le score de 2-6, 7-6, 6-1 dans un match à neuf breaks.



BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Première édition



Premier tour

Kvitova (RTC, n°1) - Piter (POL, Q)

Li (USA) bat Zaja (ALL, Q) : 6-0, 6-4

Tig (ROU) - Barthel (ALL, WC)

Guth (ALL, WC) - Podoroska (ARG, n°5)



Kerber (ALL, n°4) - Yashina (RUS, Q)

Blinkova (RUS) bat Tauson (DAN) : 7-6 (4), 4-6, 6-2

Kovinic (MNE) - Anisimova (USA)

Petkovic (ALL) - Cirstea (ROU, n°6)



Siegemund (ALL, n°8) bat Bhatia (IND, LL) : 2-6, 7-6 (2), 6-1

Peterson (SUE) - Korpatsch (ALL)

Siniakova (RTC) - Gracheva (RUS)

Pegula (USA, n°3) bat Hesse (FRA) : 6-1, 6-2



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-2

Danilina (KAZ) - Doi (JAP)

Cornet (FRA) bat Rus (PBS) : 6-3, 2-6, 6-1

Hatouka (BIE, Q) - Azarenka (BIE, n°2, WC)