WTA - Bad Homburg : Cornet en quarts elle aussi

Trois joueuses ont d'ores et déjà décroché leur billet pour les quarts de finale du tournoi de Bad Homburg, et sur les trois, on retrouve deux Françaises ! Après Caroline Garcia mardi, c'est Alizé Cornet qui a remporté son deuxième match dans le tournoi allemand sur gazon. Tête de série n°9, la Niçoise, qui a joué la finale du double la semaine passée à Berlin, a dominé l'Allemande Tatjana Maria (106eme mondiale) pour la quatrième fois en quatre confrontations. Elle s'est imposée 7-6, 6-4 en 1h30, malgré un physique chancelant, elle qui état bandée au niveau des deux cuisses. Cornet a su remporter une première manche mal embarquée, puisqu'elle était menée 4-2, avant de remporter trois jeux de suite (5-4), puis de perdre son service une nouvelle fois (5-5) et finalement de s'imposer au tie-break en menant de bout en bout (7-4). Supérieure dans le jeu, la Française a su se montrer patiente dans la deuxième manche, attendant le dernier jeu de service de son adversaire, à 5-4, pour lui prendre sa mise en jeu et ainsi remporter ce match.

Kerber avant Garcia ?

Pour la première fois depuis l'Open d'Australie, Alizé Cornet (32 ans) va disputer un quart de finale sur le circuit WTA, et elle s'assure ainsi de retrouver le Top 40 la semaine prochaine. Elle affrontera pour une place dans le dernier carré la tenante du titre Angelique Kerber (qui l'a battue quatre fois sur six) ou l'Italienne Lucia Bronzetti (aucune confrontation), qui s'affrontent en fin d'après-midi. Pour une éventuelle demi-finale contre Caroline Garcia ? Ce serait assez incroyable dans cette saison bien morne pour le tennis français.