Après sa demi-finale à Berlin, Alizé Cornet s’arrête en huitièmes de finale à Bad Hombourg. La Française a été tout proche de la victoire face à Victoria Azarenka mais a finalement dû s’incliner contre la Biélorusse. Après deux premiers jeux conclus sur un break, la tête de série numéro 2 a pris l’ascendant pour mener quatre jeux à deux avant de conclure à sa troisième opportunité sur son service. La réaction de la Niçoise a été immédiate avec le break dès le deuxième jeu, après avoir écarté une balle pour son adversaire dès le premier jeu. Impériale au service, Alizé Cornet a pu égaliser à une manche partout. Mené trois jeux à rien, la Tricolore a alors aligné quatre jeux consécutifs pour prendre l’ascendant, vite perdu. Victoria Azarenka a eu deux balles de match sur l’engagement de son adversaire avant de voir la 56eme mondiale faire le break et obtenir à son tour deux occasions de mettre un terme aux débats avant de céder son engagement. C’est un jeu décisif qui est venu départager les deux joueuses. Alizé Cornet a eu deux nouvelles balles de match sont une sur son service mais, à trop laisser passer sa chance, la Française a vu Victoria Azarenka s’imposer à sa première opportunité (6-4, 3-6, 7-6 en 2h52’).

Kerber, Podoroska et Sorribes Tormo répondent présent

Pas de surprise en ce début de troisième journée du tournoi sur gazon de Bad Hombourg. La tête de série n°5 Nadia Podoroska s'est qualifiée pour les quarts de finale en dominant la Roumaine Patricia Tig après trois sets et 2h17 de jeu : 7-6, 2-6, 6-4. L'Argentine, qui avait gagné le premier set 7-4 au tie-break et perdu le deuxième en se faisant breaker trois fois, a réussi le break décisif à 2-2 dans le troisième avant de conclure sans trembler. Quant à la tête de série n°7 Sara Sorribes Tormo, qui avait été interrompue par la nuit mardi dans le deuxième set, elle a finalement conclu sur le score de 6-4, 6-4 en 1h50 contre Misaki Doi, en réussissant à breaker à 4-4 dans chaque set. Tête de série numéro 4, Angelique Kerber a aisément disposé d’Anna Blinkova pour rejoindre Amanda Anisimova en quarts de finale. L’Allemande n’a rien laissé à son adversaire durant une première manche à sens unique qui n’a pas duré une demi-heure. La Russe a également pris l’eau à l’entame du deuxième set car, si elle a pu remporter sa mise en jeu pour la première fois, elle a ensuite concédé cinq jeux consécutifs. Après avoir manqué deux premières balles de match sur l’engagement de son adversaire, Angelique Kerber n’a pas fait durer le suspense (6-0, 6-2 en 1h01’).



BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Première édition



Huitièmes de finale

Kvitova (RTC, n°1) - Li (USA)

Podoroska (ARG, n°5) bat Tig (ROU) : 7-6 (4), 2-6, 6-4

Kerber (ALL, n°4) bat Blinkova (RUS) : 6-0, 6-2

Anisimova (USA) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 7-5



Siegemund (ALL, n°8) bat Korpatsch (ALL) : 6-2, 6-2

Siniakova (RTC) bat Pegula (USA, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-4

Azarenka (BIE, n°2, WC) bat Cornet (FRA) : 6-4, 3-6, 7-6 (7)



Premier tour

Kvitova (RTC, n°1) bat Piter (POL, Q) : 4-6, 6-1, 6-4

Li (USA) bat Zaja (ALL, Q) : 6-0, 6-4

Tig (ROU) bat Barthel (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-3

Podoroska (ARG, n°5) bat Guth (ALL, WC) : 6-0, 6-3



Kerber (ALL, n°4) bat Yashina (RUS, Q) : 6-1, 6-1

Blinkova (RUS) bat Tauson (DAN) : 7-6 (4), 4-6, 6-2

Anisimova (USA) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-1

Petkovic (ALL) bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-3, 6-4



Siegemund (ALL, n°8) bat Bhatia (IND, LL) : 2-6, 7-6 (2), 6-1

Korpatsch (ALL) bat Peterson (SUE) : 7-5, 2-6, 7-6 (5)

Siniakova (RTC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2

Pegula (USA, n°3) bat Hesse (FRA) : 6-1, 6-2



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-2

Doi (JAP) bat Danilina (KAZ) : 6-2, 6-2

Cornet (FRA) bat Rus (PBS) : 6-3, 2-6, 6-1

Azarenka (BIE, n°2, WC) bat Hatouka (BIE, Q) : 7-5, 6-0