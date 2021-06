WTA - Bad Hombourg : Azarenka pour Cornet

🇧🇾 @vika7 finding her range in Germany 🎯



The No.2 seed gets past compatriot Hatouka 7-5, 6-0 to reach Round 2!#BadHomburgOpen pic.twitter.com/hxb2XMirsF

BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Premier tour

Hesse (FRA)

Cornet (FRA)

Demi-finaliste la semaine passée à Berlin, Victoria Azarenka se plait sur le gazon allemand, et elle a bien entamé sa semaine à Bad Hombourg, où elle est tête de série n°2.L'ancien n°1 mondiale a galéré dans le premier set où elle a été menée 5-3 et a dû sauver une balle de set, avant de remporter les quatre derniers jeux de la manche. Mais elle a ensuite déroulé dans le deuxième, en réussissant trois breaks et ne perdant que quatre points sur sa mise en jeu. C'est donc Azarenka qui affrontera Alizé Cornet en huitièmes, une joueuse qu'elle a déjà battue sept fois sur sept. La Française va devoir réussir un exploit !bat Piter (POL, Q) : 4-6, 6-1, 6-4bat Zaja (ALL, Q) : 6-0, 6-4Tig (ROU) - Barthel (ALL, WC)Guth (ALL, WC) - Podoroska (ARG, n°5)bat Yashina (RUS, Q) : 6-1, 6-1bat Tauson (DAN) : 7-6 (4), 4-6, 6-2Kovinic (MNE) - Anisimova (USA)Petkovic (ALL) - Cirstea (ROU, n°6)bat Bhatia (IND, LL) : 2-6, 7-6 (2), 6-1Peterson (SUE) - Korpatsch (ALL)Siniakova (RTC) - Gracheva (RUS)bat: 6-1, 6-2bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-2Danilina (KAZ) - Doi (JAP)bat Rus (PBS) : 6-3, 2-6, 6-1bat Hatouka (BIE, Q) : 7-5, 6-0