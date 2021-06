WTA - Bad Hombourg : Azarenka forfait, les trois autres quarts reportés à vendredi

Entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Aufgrund der unsicheren Wetterlage können in Abstimmung mit der @WTA heute keine Matches stattfinden. Die Viertel- und Halbfinale werden am Freitag ausgetragen. Infos zur Rückabwicklung der Tribünentickets folgen in Kürze auf unserer Webseite. pic.twitter.com/4zpkIrnBqg

— Bad Homburg Open presented by Engel & Völkers (@badhomburgopen) June 24, 2021

BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Cornet (FRA)

Premier tour

Hesse (FRA)

Cornet (FRA)

La bataille de trois heures remportée contre Alizé Cornet en huitièmes de finale a laissé des traces chez Victoria Azarenka. A quatre jours du coup d'envoi de Wimbledon, la Biélorusse a préféré déclarer forfait pour son quart de finale à Bad Hombourg pour une raison inconnue. C'est donc l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, tête de série n°7, qui rallie le dernier carré sans jouer. Un dernier carré pour lequel elle est la seule à être qualifiée, car les trois autres quarts de finale prévus ce jeudi n'ont pas pu se dérouler, en raison de la pluie. Si la météo le permet, les trois quarts et les deux demi-finales auront donc lieu vendredi.Kvitova (RTC, n°1) - Podoroska (ARG, n°5)Kerber (ALL, n°4) - Anisimova (USA)Siegemund (ALL, n°8) - Siniakova (RTC)bat Azarenka (BIE, n°2, WC) : forfaitbat Li (USA) : 6-2, 6-7 (4), 6-1bat Tig (ROU) : 7-6 (4), 2-6, 6-4bat Blinkova (RUS) : 6-0, 6-2bat Petkovic (ALL) : 6-1, 7-5bat Korpatsch (ALL) : 6-2, 6-2bat Pegula (USA, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4bat Doi (JAP) : 6-4, 6-4bat: 6-4, 3-6, 7-6 (7)bat Piter (POL, Q) : 4-6, 6-1, 6-4bat Zaja (ALL, Q) : 6-0, 6-4bat Barthel (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-3bat Guth (ALL, WC) : 6-0, 6-3bat Yashina (RUS, Q) : 6-1, 6-1bat Tauson (DAN) : 7-6 (4), 4-6, 6-2bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-1bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-3, 6-4bat Bhatia (IND, LL) : 2-6, 7-6 (2), 6-1bat Peterson (SUE) : 7-5, 2-6, 7-6 (5)bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2bat: 6-1, 6-2bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-2bat Danilina (KAZ) : 6-2, 6-2bat Rus (PBS) : 6-3, 2-6, 6-1bat Hatouka (BIE, Q) : 7-5, 6-0