WTA - Bad Hombourg : Après Siegemund, Siniakova a dominé Sorribes Tormo et attend son adversaire en finale

Programme chargé ce vendredi sur les courts en gazon de Bad Hombourg ! Avec la pluie qui n’a pas permis aux joueuses de prendre part aux quarts de finale ce jeudi, les rencontres ont finalement été disputées ce vendredi en début de journée. En ouverture, Katerina Siniakova a pris le meilleur sur la tête de série numéro 8 Lara Sigemund. Alors que les deux joueuses se sont échangé les breaks durant la première manche, une série de trois jeux a permis à la Tchèque de prendre l’ascendant. La deuxième manche a démarré sur le même tempo avec cinq jeux consécutifs conclus par un break, série qui a une nouvelle fois tourné en faveur de Katerina Siniakova qui, après avoir manqué deux opportunités de double break, a converti sa première balle de match (7-5, 6-4 en 1h46’). Un succès qui lui a permis de rejoindre Sara Sorribes Tormo dans le dernier carré, cette dernière ayant profité du forfait de Victoria Azarenka ce jeudi. Mais cette journée de repos n’a visiblement pas profité à l’Espagnole, tête de série numéro 7 du tournoi. En effet, c’est Katerina Siniakova qui a fait le break d’entrée avant de voir son adversaire recoller à deux jeux partout. C’est alors que la 76eme mondiale a mis un grand coup d’accélérateur pour enchaîner quatre jeux consécutifs et prendre l’avantage dans cette demi-finale. La deuxième manche s’est avérée moins indécise car une seule balle de break a permis de faire la différence. Dans le troisième jeu, Katerina Siniakova n’a pas laissé passer sa chance de prendre l’avantage puis, impériale au service, elle n’a pas laissé la moindre chance à Sara Sorribes Tormo (6-2, 6-4 en 1h23’).

Kerber et Kvitova vont s’expliquer

Dans la partie haute du tableau, les têtes de série ont assuré. Bousculée par Amanda Anisimova, Angelique Kerber a finalement eu le dernier mot. En effet, si les deux joueuses ont rivalisé durant les quatre premiers jeux, l’Américaine a su trouver des failles dans le jeu de l’Allemande pour remporter quatre jeux consécutifs et le premier set. Dos au mur, la tête de série numéro 4 du tournoi a su répondre au débreak de son adversaire pour mener quatre jeux à deux. Angelique Kerber a ensuite égalisé à une manche partout sur l’engagement de l’Américaine. Sur sa lancée, la 28eme mondiale a remporté les quatre premiers jeux du troisième set. A l’orgueil, Amanda Anisimova a effacé un de ses deux breaks de retard mais c’était trop tard pour inverser la tendance (2-6, 6-3, 6-3 en 1h36’). Pour une place en finale, Angelique Kerber devra en découdre avec Petra Kvitova. En effet, la tête de série numéro 1 a pris le meilleur sur Nadia Podoroska en deux manches. Breakée d’entrée, la 12eme joueuse mondiale a immédiatement répondu puis, après avoir résisté et écarté cinq balles de break, a pris le service de la tête de série numéro 5 pour empocher le premier set. Petra Kvitova a ensuite breaké d’entrée de deuxième manche mais Nadia Podoroska a recollé à quatre jeux partout. Au terme d’un jeu décisif interminable, la Tchèque a converti sa cinquième balle de match (6-3, 7-6 en 1h44’).



BAD HOMBURG (Allemagne, WTA 250, gazon, 189 708€)

Première édition



Demi-finales

Kvitova (RTC, n°1) - Kerber (ALL, n°4)

Siniakova (RTC) bat Sorribes Tormo (ESP, n°7) : 6-2, 6-4



Quarts de finale

Kvitova (RTC, n°1) bat Podoroska (ARG, n°5) : 6-3, 7-6 (10)

Kerber (ALL, n°4) bat Anisimova (USA) : 2-6, 6-3, 6-3

Siniakova (RTC) bat Siegemund (ALL, n°8) : 7-5, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Azarenka (BIE, n°2, WC) : forfait



Huitièmes de finale

Kvitova (RTC, n°1) bat Li (USA) : 6-2, 6-7 (4), 6-1

Podoroska (ARG, n°5) bat Tig (ROU) : 7-6 (4), 2-6, 6-4

Kerber (ALL, n°4) bat Blinkova (RUS) : 6-0, 6-2

Anisimova (USA) bat Petkovic (ALL) : 6-1, 7-5



Siegemund (ALL, n°8) bat Korpatsch (ALL) : 6-2, 6-2

Siniakova (RTC) bat Pegula (USA, n°3) : 6-3, 5-7, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Doi (JAP) : 6-4, 6-4

Azarenka (BIE, n°2, WC) bat Cornet (FRA) : 6-4, 3-6, 7-6 (7)



Premier tour

Kvitova (RTC, n°1) bat Piter (POL, Q) : 4-6, 6-1, 6-4

Li (USA) bat Zaja (ALL, Q) : 6-0, 6-4

Tig (ROU) bat Barthel (ALL, WC) : 7-6 (4), 6-3

Podoroska (ARG, n°5) bat Guth (ALL, WC) : 6-0, 6-3



Kerber (ALL, n°4) bat Yashina (RUS, Q) : 6-1, 6-1

Blinkova (RUS) bat Tauson (DAN) : 7-6 (4), 4-6, 6-2

Anisimova (USA) bat Kovinic (MNE) : 6-2, 6-1

Petkovic (ALL) bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-3, 6-4



Siegemund (ALL, n°8) bat Bhatia (IND, LL) : 2-6, 7-6 (2), 6-1

Korpatsch (ALL) bat Peterson (SUE) : 7-5, 2-6, 7-6 (5)

Siniakova (RTC) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2

Pegula (USA, n°3) bat Hesse (FRA) : 6-1, 6-2



Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Trevisan (ITA) : 6-4, 3-6, 6-2

Doi (JAP) bat Danilina (KAZ) : 6-2, 6-2

Cornet (FRA) bat Rus (PBS) : 6-3, 2-6, 6-1

Azarenka (BIE, n°2, WC) bat Hatouka (BIE, Q) : 7-5, 6-0