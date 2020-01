WTA - Auckland : Une finale entre Américaines

Serena Williams va-t-elle enfin remporter son premier tournoi depuis la naissance de sa fille le 1er septembre 2017 ? Enceinte lorsqu'elle a remporté son 72eme et dernier titre, à l'Open d'Australie, l'Américaine a depuis disputé cinq finales, dont quatre en Grand Chelem, mais les a toutes perdues. Ce dimanche, elle aura l'occasion de triompher à nouveau face à Jessica Pegula, 82eme joueuse mondiale (25 ans, 1 titre WTA). Une adversaire bien moins redoutable que les Kerber, Osaka, Halep ou Andreescu qu'elle a affrontées en finale en 2018 et 2019. Opposée en demi-finale à sa compatriote de 18 ans Amanda Anisimova, demi-finaliste du dernier Roland-Garros, pour la première fois de sa carrière, Williams n'a passé que 43 minutes sur le court, le temps de s'imposer 6-1, 6-1 ! Elle a breaké à 0-0, 2-0 et 5-1 dans le premier set et 1-0 et 3-0 pour s'offrir le droit de disputer sa 98eme finale.

Wozniacki a lâché

Mais Serena n'affrontera pas sa grande amie et future retraitée Caroline Wozniacki (avec qui elle jouera en revanche la finale du double), car la Danoise s'est donc inclinée contre Jessica Pegula, victorieuse 3-6, 6-4, 6-0 en 1h54. Breakée d'entrée de match, Wozniacki a repris deux fois le service adverse pour remporter la première manche, avant de perdre la deuxième en perdant son service à 4-5. C'en était trop pour l'ancienne n°1 mondiale, qui a complètement lâché dans le dernier set. Pegula et Williams ne se sont encore jamais affrontées.



AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur extérieur, 246 372€)

Tenante du titre : Julia Goerges (ALL)



Finale

S.Williams (USA, n°1) - Pegula (USA)



Demi-finales

S.Williams (USA, n°1) bat Anisimova (USA, n°3) : 6-1, 6-1

Pegula (USA) bat Wozniacki (DAN, n°5) : 3-6, 6-4, 6-0





Quarts de finale

S.Williams (USA, n°1) bat Siegemund (ALL) : 6-4, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Bouchard (CAN, WC) : 6-2, 3-6, 6-4

Wozniacki (DAN, n°5) bat Goerges (ALL, n°4) : 6-1, 6-4

Pegula (USA) bat Cornet (FRA) : 6-0, 3-2 abandon



2eme tour

S.Williams (USA, n°1) bat McHale (USA) : 3-6, 6-2, 6-3

Siegemund (ALL) bat Gauff (USA) : 5-7, 6-2, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Garcia (FRA, n°8) : 6-4, 6-4



Wozniacki (DAN, n°5) bat Davis (USA) : 6-1, 4-6, 6-4

Goerges (ALL, n°4) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-2

Pegula (USA) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 3-6, 6-4, 6-4





1er tour

S.Williams (USA, n°1) bat Giorgi (ITA, Q) : 6-3, 6-2

McHale (USA) bat Li (USA, Q) : 7-5, 6-2

Gauff (USA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-1

Siegemund (ALL) bat McNally (USA, LL) : 6-2, 6-2



Anisimova (USA, n°3) bat Kozlova (UKR) : 6-3, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 3-6, 6-2

Bouchard (CAN, WC) bat Flipkens (BEL) : 7-5, 7-5

Garcia (FRA, n°8) bat Townsend (USA) : 5-7, 6-3, 7-5



Wozniacki (DAN, n°5) bat Hourigan (NZL, WC) : 6-1, 6-0

Davis (USA) bat Lepchenko (USA, Q) : 7-6 (7), 6-2

Teichmann (SUI) bat Ivanov (NZL, WC) : 6-4, 6-3

Goerges (ALL, n°4) bat Minnen (BEL, Q) : 6-1, 7-6 (4)



Zidansek (SLO) bat Peterson (SUE, n°6) : 7-6 (7), 7-6 (5)

Pegula (USA) bat Bellis (USA) : 6-0, 6-4

Cornet (FRA) bat Bonaventure (BEL, Q) : 4-6, 7-5, 6-3

Martic (CRO, n°2) bat Arconada (USA, Q) : 5-7, 6-4, 6-4