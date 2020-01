WTA - Auckland : Serena Williams remporte son premier titre depuis trois ans

Plus d'informations à venir...



AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur extérieur, 246 372€)

Tenante du titre : Julia Goerges (ALL)



Finale

S.Williams (USA, n°1) bat Pegula (USA) : 6-3, 6-4



Demi-finales

S.Williams (USA, n°1) bat Anisimova (USA, n°3) : 6-1, 6-1

Pegula (USA) bat Wozniacki (DAN, n°5) : 3-6, 6-4, 6-0





Quarts de finale

S.Williams (USA, n°1) bat Siegemund (ALL) : 6-4, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Bouchard (CAN, WC) : 6-2, 3-6, 6-4

Wozniacki (DAN, n°5) bat Goerges (ALL, n°4) : 6-1, 6-4

Pegula (USA) bat Cornet (FRA) : 6-0, 3-2 abandon



2eme tour

S.Williams (USA, n°1) bat McHale (USA) : 3-6, 6-2, 6-3

Siegemund (ALL) bat Gauff (USA) : 5-7, 6-2, 6-3

Anisimova (USA, n°3) bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-4

Bouchard (CAN, WC) bat Garcia (FRA, n°8) : 6-4, 6-4



Wozniacki (DAN, n°5) bat Davis (USA) : 6-1, 4-6, 6-4

Goerges (ALL, n°4) bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-2

Pegula (USA) bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3

Cornet (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 3-6, 6-4, 6-4





1er tour

S.Williams (USA, n°1) bat Giorgi (ITA, Q) : 6-3, 6-2

McHale (USA) bat Li (USA, Q) : 7-5, 6-2

Gauff (USA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-1

Siegemund (ALL) bat McNally (USA, LL) : 6-2, 6-2



Anisimova (USA, n°3) bat Kozlova (UKR) : 6-3, 6-4

Kasatkina (RUS) bat Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 3-6, 6-2

Bouchard (CAN, WC) bat Flipkens (BEL) : 7-5, 7-5

Garcia (FRA, n°8) bat Townsend (USA) : 5-7, 6-3, 7-5



Wozniacki (DAN, n°5) bat Hourigan (NZL, WC) : 6-1, 6-0

Davis (USA) bat Lepchenko (USA, Q) : 7-6 (7), 6-2

Teichmann (SUI) bat Ivanov (NZL, WC) : 6-4, 6-3

Goerges (ALL, n°4) bat Minnen (BEL, Q) : 6-1, 7-6 (4)



Zidansek (SLO) bat Peterson (SUE, n°6) : 7-6 (7), 7-6 (5)

Pegula (USA) bat Bellis (USA) : 6-0, 6-4

Cornet (FRA) bat Bonaventure (BEL, Q) : 4-6, 7-5, 6-3

Martic (CRO, n°2) bat Arconada (USA, Q) : 5-7, 6-4, 6-4