WTA - Auckland : Serena et Wozniacki tiennent leur rang

Wozniacki toujours là



.@CaroWozniacki seals the dramatic win over Davis!



Taking is 6-1, 4-6, 6-4 at the at the @ASB_Classic! pic.twitter.com/Jo5kPz0GRv

— WTA (@WTA) January 9, 2020

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur extérieur, 246 372€)

Cornet (FRA)

Garcia (FRA, n°8) : 6-4, 6-4

Cornet (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 3-6, 6-4, 6-4

1er tour

Garcia (FRA, n°8) bat Townsend (USA) : 5-7, 6-3, 7-5

Cornet (FRA)

Il faudra encore patienter pour voir le premier match entre Serena Williams et Coco Gauff, la reine du tennis féminin (38 ans) et celle qui pourrait lui succéder un jour (15 ans).Breakée à trois reprises dans la première manche, Williams a breaké à 0-0 et 3-1 dans la deuxième pour égaliser à un set partout. Dans la troisième, elle a rapidement mené 5-2, avant de se faire une petite frayeur en se faisant débreaker une fois, mais pas deux. Sur sa deuxième balle de match, la n°10 mondiale, qui dispute son premier tournoi depuis sa défaite en finale de l'US Open contre Bianca Andreescu, a réussi à s'imposer. Mais elle n'affrontera pas Coco Gauff (67eme), qui a été éliminée par Laura Siegemund (73eme). L'Allemande s'est imposée 5-7, 6-2, 6-3 en 2h14 dans un match marqué par treize breaks. Dans le troisième set, Siegemund a pris le service adverse à 1-1 et 5-3 sans avoir de balle de break à sauver.La grande copine de Serena Williams (avec qui elle dispute d'ailleurs le double), Caroline Wozniacki, profite de ses dernières heures de joueuse professionnelle (elle prendra sa retraite après l'Open d'Australie), et cela se passe bien, puisqu'elle disputera elle aussi les quarts de finale.Il y a aussi eu beaucoup de breaks dans cette partie : quatre dans le premier set, trois dans le deuxième et cinq dans le troisième. Menée 3-1 dans la dernière manche, Wozniacki est parvenue à revenir à 3-3, puis a réussi deux nouveaux breaks (malgré un débreak concédé) pour l'emporter, avec un jeu blanc sur son dernier jeu de service. Prochaine adversaire : Julia Goerges (41eme) qui a battu la Suissesse Jil Teichmann 6-3, 6-2 en 1h16 sans perdre son service.S.Williams (USA, n°1) - Siegemund (ALL)Anisimova (USA, n°3) - Bouchard (CAN, WC)Wozniacki (DAN, n°5) - Goerges (ALL, n°4)Pegula (USA) -bat McHale (USA) : 3-6, 6-2, 6-3bat Gauff (USA) : 5-7, 6-2, 6-3bat Kasatkina (RUS) : 6-2, 6-4batbat Davis (USA) : 6-1, 4-6, 6-4bat Teichmann (SUI) : 6-3, 6-2bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3bat Giorgi (ITA, Q) : 6-3, 6-2bat Li (USA, Q) : 7-5, 6-2bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-1bat McNally (USA, LL) : 6-2, 6-2bat Kozlova (UKR) : 6-3, 6-4bat Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 3-6, 6-2bat Flipkens (BEL) : 7-5, 7-5bat Hourigan (NZL, WC) : 6-1, 6-0bat Lepchenko (USA, Q) : 7-6 (7), 6-2bat Ivanov (NZL, WC) : 6-4, 6-3bat Minnen (BEL, Q) : 6-1, 7-6 (4)bat Peterson (SUE, n°6) : 7-6 (7), 7-6 (5)bat Bellis (USA) : 6-0, 6-4bat Bonaventure (BEL, Q) : 4-6, 7-5, 6-3bat Arconada (USA, Q) : 5-7, 6-4, 6-4