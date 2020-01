WTA - Auckland : Garcia débute par une victoire

Caroline Garcia tout de suite dans le bain. Si elle voulait de quoi se tester, lundi à Auckland (Nouvelle-Zélande) pour son premier match de la saison, la Française a été servie. La Lyonnaise a dû en effet puiser dans ses ultimes réserves (5-7, 6-3, 7-5, 2h34 de jeu) pour réussir à s'extirper face à Taylor Townsend d'une situation des plus compliquées. Breakée à deux reprises en fin de premier set par l'Américaine classée au 81eme rang mondial, Garcia s'est retrouvé menée une manche à rien avant de parvenir à recoller au score. Elle a ensuite débuté idéalement le troisième et dernier set en prenant d'entrée le service de son adversaire. Menée, Townsend n'a pas lâché pour autant, et elle a su à son tour revenir à hauteur de la championne du monde en titre par équipes après le succès des Bleues en Fed Cup en fin d'année.

Flipkens ou Bouchard pour Garcia au deuxième tour

Face à une Townsend très solide, Garcia s'est ensuite retrouvée à un jeu de la défaite, l'Américaine menant 5-4 dans cet ultime set. Elle n'a plus jamais mené ensuite, puisque « Caro » l'a de nouveau poussée à la faute, à 5-5 pour finalement conclure derrière après avoir remporté les trois derniers jeux de la rencontre. Une première victoire longue à se dessiner mais très bonne pour le morale de la numéro 2 française. Au deuxième tour, elle affrontera la Belge Kirsten Flipkens ou la Canadienne Eugénie Bouchard, invitée par les organisateurs du tournoi néo-zélandais.



AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur extérieur, 246 372€)

Tenante du titre : Julia Goerges (ALL)



1er tour

S.Williams (USA, n°1) - Kuznetsova (RUS)

McHale (USA) - Qualifiée

Gauff (USA) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-1

Siegemund (ALL) - Van Uytvanck (BEL, n°9)



Anisimova (USA, n°3) - Kozlova (UKR)

Kasatkina (RUS) bat Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 3-6, 6-2

Bouchard (CAN, WC) - Flipkens (BEL)

Garcia (FRA, n°8) bat Townsend (USA) : 5-7, 6-3, 7-5



Wozniacki (DAN, n°5) - Hourigan (NZL, WC)

Davis (USA) - Qualifiée

Teichmann (SUI) bat Ivanov (NZL, WC) : 6-4, 6-3

Qualifiée - Goerges (ALL, n°4)



Zidansek (SLO) bat Peterson (SUE, n°6) : 7-6 (7), 7-6 (5)

Pegula (USA) bat Bellis (USA) : 6-0, 6-4

Cornet (FRA) - Qualifiée

Qualifiée - Martic (CRO, n°2)