WTA - Auckland : Cornet passe, Garcia casse

Cornet encore renversante

AUCKLAND (Nouvelle-Zélande, WTA International, dur extérieur, 246 372€)

Garcia (FRA, n°8) : 6-4, 6-4

Cornet (FRA) bat Martic (CRO, n°2) : 3-6, 6-4, 6-4

1er tour

Garcia (FRA, n°8) bat Townsend (USA) : 5-7, 6-3, 7-5

Cornet (FRA)

Malgré un break d'entrée dans le second set qui aurait pu lui permettre de revenir à une manche partout, la mieux classée de nos deux représentantes et ex-numéro 1 tricolore s'est cassé les dents mercredi au deuxième tour sur la revenante Eugénie Bouchard (6-4, 6-4). Aujourd'hui 262eme mondiale après avoir fait partie du Top 5 en 2014, la Canadienne qui n'avait plus battu de joueuse classée dans les cinquante meilleures mondiales depuis un an et demi, affrontera en quarts de finale Amanda Anisimova ou Daria Kasatkina.Cornet, elle, sera opposée pour une place dans le dernier carré à l'Américaine Jessie Pegula.Mal embarquée face à la Croate classée au 15eme rang mondial, qui avait remporté aisément le premier set, Cornet ne s'est pas désunie pour autant. Et en signant le seul break des deux manches suivantes, la 57eme au classement WTA a fini par renverser son adversaire comme elle l'avait déjà fait la veille face à la Belge Bonaventure pour poursuivre sa route à Auckland, Cornet s'offrant même le luxe de ponctuer sa rencontre sur trois aces. Quel début d'année !S.Williams (USA, n°1) - McHale (USA)Gauff (USA) - Siegemund (ALL)Anisimova (USA, n°3) - Kasatkina (RUS)batWozniacki (DAN, n°5) - Davis (USA)Teichmann (SUI) - Goerges (ALL, n°4)bat Zidansek (SLO) : 6-2, 6-3bat Giorgi (ITA, Q) : 6-3, 6-2bat Li (USA, Q) : 7-5, 6-2bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-1bat McNally (USA, LL) : 6-2, 6-2bat Kozlova (UKR) : 6-3, 6-4bat Suarez Navarro (ESP) : 6-3, 3-6, 6-2bat Flipkens (BEL) : 7-5, 7-5bat Hourigan (NZL, WC) : 6-1, 6-0bat Lepchenko (USA, Q) : 7-6 (7), 6-2bat Ivanov (NZL, WC) : 6-4, 6-3bat Minnen (BEL, Q) : 6-1, 7-6 (4)bat Peterson (SUE, n°6) : 7-6 (7), 7-6 (5)bat Bellis (USA) : 6-0, 6-4bat Bonaventure (BEL, Q) : 4-6, 7-5, 6-3bat Arconada (USA, Q) : 5-7, 6-4, 6-4