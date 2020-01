WTA : Arrêter n'a jamais été envisagé par Maria Sharapova

Non, la carrière de Maria Sharapova n’est pas encore terminée. Alors que sa saison 2019 a été une longue succession de déceptions et de blessures, notamment à une épaule, la Russe assure ne pas avoir songé un instant à jeter l’éponge. « L’idée de me retirer du tennis professionnel ne m’a jamais traversé l’esprit », a déclaré à la presse la protégée de Riccardo Piatti. Pour lancer sa saison 2020, Maria Sharapova a obtenu des organisateurs du tournoi WTA de Brisbane, qui se déroulera du 6 au 12 janvier en parallèle avec l’ATP Cup. Et pour la native de Niagan, cette nouvelle saison sera cruciale. « C'est un nouveau départ après une dernière saison difficile, ajoute-t-elle. J'ai connu beaucoup de hauts et de bas, parce qu'il y avait des moments où j'étais prête et puis d'autres pas du tout. »

Sharapova : « J’ai encore le feu sacré »

A désormais 32 ans, Maria Sharapova sera une des « anciennes » sur le circuit WTA, à l’image de Serena Williams, contre laquelle elle a disputé son dernier match sur le circuit, au premier tour du dernier US Open. « Pour être honnête, je ne me voyais pas du tout jouer encore au tennis après 30 ans, confie la Russe. Mais je sens qu'il me reste encore beaucoup à donner. J'ai encore le feu sacré et je suis une compétitrice née. » Mais, elle en est consciente, son corps sera le facteur limitant de la suite de sa carrière, les blessures à répétition ne l’ayant pas épargné. « J'espère qu'il me reste encore beaucoup de temps devant moi, ajoute Maria Sharapova. Je compte continuer aussi longtemps que mon épaule tiendra le coup et que mon corps me permettra de jouer. » Mais celle qui a remporté cinq titres en Grand Chelem, dont deux Roland-Garros, n’a plus connu le frisson de la victoire depuis Tianjin en octobre 2017 et c’est sans doute ce qui lui manque le plus.