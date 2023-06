WTA : Anett Kontaveit va prendre sa retraite

Dans un message publié sur son compte Instagram, Anett Kontaveit a annoncé mardi qu'elle mettrait un terme à sa carrière en juillet prochain, après le tournoi de Wimbledon qui se déroulera du 3 au 16 juillet. La joueuse estonienne de 27 ans a expliqué que cette décision était motivée par une blessure dégénérative au niveau de son dos.

La joueuse estonienne n’a jamais franchi les quarts de finale en Grand Chelem mais se dit prête à relever ce dernier grand défi :

« On m'a informée que j'avais une dégénérescence d'un disque lombaire, a écrit Kontaveit. [...] Par conséquent, il est impossible de continuer au plus haut niveau dans un domaine aussi hautement compétitif. (Mais) je suis prête pour de nouveaux défis, après un dernier effort en tant que joueuse professionnelle, pour profiter du jeu et concourir du mieux possible à Wimbledon. »