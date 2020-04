WTA : Andreescu, l'anti-Osaka ?

🎾🗓️↩️ Il y a un an, l'incroyable triomphe d'Andreescu à Indian Wells ✨#TennisExtra pic.twitter.com/f3EQwGUHEV

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 21, 2020



La drama Queen canadienne

Espérer de Bianca Andreescu qu'elle relève le tennis féminin mondial, quand la vie pourra enfin reprendre ses droits, c'est peut-être beaucoup demander. Mais après tout, la petite tornade canadienne de 19 ans n'a-t-elle pas le meilleur profil ? « A l'US Open, elle nous a un peu fait le coup de Naomi Osaka l'année précédente, rappelle Frédéric Viard. D'abord brillante à Indian Wells, elle avait disparu avant de tout emporter sur son passage avec Toronto avant New York. On l'a entraperçue au Masters, et on ne l'a pas revue depuis. » Le bénéfice du doute est donc énorme.Contrairement à Osaka, Andreescu n'a jamais montré de coup de moins bien : soit elle a impressionné, soit elle n'a pas joué. Et contrairement à Osaka, elle n'a jamais été n°1 mondiale, et n'est pas écrasée non plus par la pression d'un pays où les attentes envers les sportifs qui gagnent sont difficilement gérables. Elle n'est pas Osaka, tout simplement, et peut continuer sa propre histoire dans l'ombre de son aînée (22 ans pour la Japonaise, 19 ans pour la Canadienne) qui accapare encore les projecteurs de la WTA.

« Pour moi, il pouvait y avoir un big 4 féminin avec Ashleigh Barty, Osaka, Andreescu et Belinda Bencic, poursuit notre spécialiste de la petite balle jaune. Mais j'ai toujours dit qu'il y avait un vrai risque sur Bencic, car elle est super douée mais il faut qu'elle tienne, et sur Osaka à cause de son envie. » Au rayon des filles sûres, il n'en resterait donc que deux : la n°1 mondiale et Andreescu, qui montre sur le court une attitude aux antipodes de celle d'Osaka.



« Si Angelique Kerber l'avait qualifiée de pire 'drama queen' de l'histoire, c'est qu'elle fait un peu sa Novak Djokovic... Tu as l'impression qu'elle vient de se fracturer la clavicule tout en se faisant les croisés, et derrière elle sort un coup incroyable. » Toujours dans un « body language » de guerrière, criant sa hargne en permanence. La quatrième joueuse mondiale, blessée au genou depuis le début de la saison, allait manquer au moins Indian Wells. Elle pourra revenir prête à tout manger, encore et toujours.